صحة الدقهلية: لا إصابات بـ فيروس كورونا بين العاملين بمستشفى بلقاس

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، سلبية نتائج العينات التى تم أخذها من العاملين بمستشفى بلقاس المركزي من أطباء وتمريض وعمال لـ فيروس كورونا المستجد.





وأضاف وكيل الوزارة فى بيان صحفى مساء أمس الثلاثاء أن مديرية الصحة بالدقهلية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال فرق مدربة لترصد الأمراض المعدية وكذلك تطهير الأماكن العامة والمصالح الحكومية والتثقيف الصحي للمواطنين.

كما حثّ كافة المواطنين على اتباع العادات الصحية السليمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وكذلك عدم الانسياق وراء الشائعات وأنه في حالة وجود أي استفسار الاتصال على الخط الساخن 105.