تجارب واعدة.. هل يخرج دواء كورونا من مستشفى جبل سيناء هذا الأسبوع؟

حدد فريق من مئات العلماء 50 عقارًا قد تكون لهم بعض الفعالية في علاج المصابين بفيروس كورونا، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.





ويسابق علماء كثر حول العالم الزمن لاكتشاف عقاقير تهاجم الفيروس نفسه، لكن مجموعة أبحاث فيروس كورونا بمعهد العلوم البيولوجية الكمية في جامعة كاليفورنيا الأمريكية يختبر طريقة جديدة تعتمد على حماية بروتينات الخلية البشرية التي يعتمد عليها الفيروس للبقاء حيًا.





في الوقت ذاته، بدأ فريق علماء بمستشفى جبل سيناء العريق في ولاية نيويورك الأمريكية ومعهد باستور في باريس اختبار عقاقير تبدو واعدة في مقاومة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن ينشر الفريق نتائج تجاربه نهاية الأسبوع الحالي.













وحتى الآن، لا يوجد عقار أثبت فعاليته الكاملة في القضاء تمامًا على فيروس كورونا، وكل ما يستطيع الأطباء تقديمه للمصابين به هو أساليب الرعاية الداعمة، مثل توصيلهم بأجهزة التنفس الصناعي وعلاج الحمى الناجمة عن المرض.





وأضافت الصحيفة أنه إذا ما نجحت جهود علماء مستشفى جبل سيناء في التوصل إلى عقار فعال ضد الفيروس فسيكون إنجازًا هائلًا، لأن التوص إلى عقار كهذا في غضون بضعة أشهر لعلاج فيروس لم يعرف أحد بأمره قبل يناير الماضي سيكون بلا شك ضربة علمية مذهلة.





من جانب آخر، أسهمت الطبيبة المصرية، هبة مصطفى، في تطوير اختبار لفحص فيروس كورونا، بحسب ما ذكر موقع هوبكنز ميديسن hopkinsmedicine.





وأشار الموقع إلى أن أخصائية علم الأحياء الدقيقة والفيروسات في جامعة جونز هوبكنز، كارين كارول، وهبة مصطفى، طورا اختبار فحص فيروسات التاجية الداخلي الذي قد يسمح قريبًا للنظام الصحي باختبار ما يصل إلى 1000 شخص يوميًا.





وأكد الموقع أن هذا أمر مهم حتى يتمكن الناس من معرفة إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا بسرعة؛ وبالتالي يمكن للأطباء اختبار الأشخاص الذين اتصل بهم هؤلاء المرضى.





وقالت الطبيبة المصرية هبة مصطفى "سنكون قادرين على تشخيص المزيد من الحالات، وتضيف أستاذ مساعد علم الأمراض ومدير مختبر الفيروسات الجزيئية في مستشفى جونز هوبكنز، إن هذا سيسمح بالتحكم في الكشف".