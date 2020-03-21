هل ينتقل طلاب الجامعات للمراحل التالية دون امتحانات.. الوزير يجيب

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى إن الوزارة، وضعت خططا بديلة لإجراء امتحانات نهاية العام حتى 1 يونيو المقبل.





وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر "القناة الأولى المصرية"، تقديم وائل الابراشي، يمكن تأجيل امتحانات نهاية العام المقرر إقامتها بداية من نهاية شهر مايو طبقا لمستجدات الأمور بشأن فيروس كورونا.





وأكد وزير التعليم العالى، أن المجلس الأعلى للجماعات فى حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات واتخاذ الاجراءات اللازمة، مؤكدا ما يهم فى الوقت الحالى هى مصلحة الطلاب والحفاظ على صحة المواطنين.





وأضاف وزير التعليم العالى،أن الوزارة تبذل جهدا مضنيا حتى يتم إجراء امتحانات نهاية العام الدراسى وعدم الغاء العام الدراسى، مستبعد إطلاقا فكرة انتقال الطلاب من مرحلة إلى أخرى فى التعليم الجامعى دون إجراء الامتحانات.