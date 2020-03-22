سلطنة عمان تخفض العمالة الحكومية إلى 30% بعد وصول إصابات كورونا لـ 55

أصدرت السلطات العمانية اليوم، الأحد، عدة قرارات حاسمة لمواجهة زحف كورونا بعد ارتفاع عدد الإصابات به إلى 3 إصابات جديدة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 55 شخصا.







وقررت اللجنة العليا العمانية للتعامل مع فيروس كورونا "كوفيد 19" تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية بمعدل 70%.





وشددت اللجنة على ضرورة ألا يزيد عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل على 30% من إجمالي عدد الموظفين، فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد.





