AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كتبت وصيتها على الفيسبوك.. مصرية تصاب بـ كورونا في إيطاليا

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:36 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
"ادعولها ربنا يشفيها" جملة واحدة وإن تعددت صيغتها ملأت صفحة الفيسبوك الخاصة بشابة مصرية تعيش في إيطاليا، بعد أن ثبت إصابتها بالفيروس التاجي كورونا. 


جرف كوفيد- 19 أرواح كثيرة في إيطاليا واقتحم رئتي الكثيرين وتركهم مصابين بالمستشفيات، و "ورد محمد احمد" واحدة ممن أصيب بهذا الفيروس المتفشي في إيطاليا.


حياة الغربة والخوف من النهاية بهذا الفيروس دفعت "ورد" الشابة العشرينية الي كتابة ما يشبه وصيتها على صفحتها على الفيسبوك، وتفاصيل المستشفى التي تحجز بها وحالتها بالتفصيل.


فكتبت "ورد" قائلة:" بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت أعلن أنا ورد محمد أحمد حسن" المصرية الجنسية التي تقيم فى روما تحديدا (via del Corso) بإصابتي ب كورونا و ذلك بعد الخضوع للكشف الطبي وسأحتجز ب مستشفى Rome american hospital وهذا رقم المستشفي للتأكد من الحالة (+390622551) Via Emilio longoni فى روما خلال ساعات وسأمضي بها ان اراد الله لي الحياه 15 يوما".


وأضافت:" وإن أماتني الله ف الحمدلله على كل حال وإنا لله وإنا إليه راجعون.لا أريد ان أكسب تعاطفكم بأي شكل من الأشكال فقط أريد أن تسامحوني، أسأل الله ان يسامحني ويعفو عني على كل ذنب إرتكبته وأن يحسن خاتمني ، إن أراد الله ان يأخدني  فادعولي دعاء الغائب فأنا لن أدفن فى بلدي ولا بجانب أهلي".


وأكملت في سرد إصابتها :"انا شعرت منذ ثلاث أيام بأعراضها ولكني كنت لا أصدق يوما أن الذي اشاهدهم يصابوا كل يوم سأصاب معهم".

واختتمت  "ادعو لى فضلا وليس أمرا واتمني من جميع الأشخاص الذين يعرفوني أن يسامحوني إن اخطأت فيكم بشكل أو بآخر".

كتبت وصيتها على الفيسبوك.. مصرية تصاب بـ كورونا في إيطاليا
كتبت وصيتها على الفيسبوك.. مصرية تصاب بـ كورونا في إيطاليا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضل الصبر على المصائب وفيروس كورونا.. 8 مكافآت ربانية للصابرين

إيطاليا: الضوابط ضد فيروس كورونا لم تنجح

بسبب كورونا.. منع طائرة فريق روما الإيطالي من الهبوط في إسبانيا

دماغ شغالة.. رجل يبتكر طريقة لحمايته من الفيروس التاجي

بسبب زيادة عدد الضحايا.. صحيفة إيطالية تنشر الوفيات فقط

وداع أم تضامن .. شاهد .. علم إيطالي ضخم يحلق فوق سماء روما لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

وداع خاص من وليد سليمان لـ شريف إكرامي وحسام عاشور.. شاهد

بعد تصدرها التريند.. 10 فساتين تبرز أنوثة ريهام حجاج.. شاهد

أول إصابة بفيروس كورونا بملاعب كرة القدم في مصر

رغم وفاة 4 حالات جديدة.. الصحة: مصر مازالت في السيناريو الثاني لمواجهة كورونا.. فيديو

بعد الرسالة الصوتية .. منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة تكليف شخص بمتابعة إجراءاتها في مصر

وفاة أصغر حالة مصابة بفيروس كورونا في بريطانيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى سلايف.. هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

شاهد.. علامة تجارية جديدة لشركة نيسان وسيارتها Z الرياضية.. صور

لو اتعاملت مع مصاب كورونا.. طريقة واحدة تحميك من الإصابة بالفيروس