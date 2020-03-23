كتبت وصيتها على الفيسبوك.. مصرية تصاب بـ كورونا في إيطاليا

"ادعولها ربنا يشفيها" جملة واحدة وإن تعددت صيغتها ملأت صفحة الفيسبوك الخاصة بشابة مصرية تعيش في إيطاليا، بعد أن ثبت إصابتها بالفيروس التاجي كورونا.









جرف كوفيد- 19 أرواح كثيرة في إيطاليا واقتحم رئتي الكثيرين وتركهم مصابين بالمستشفيات، و "ورد محمد احمد" واحدة ممن أصيب بهذا الفيروس المتفشي في إيطاليا.









حياة الغربة والخوف من النهاية بهذا الفيروس دفعت "ورد" الشابة العشرينية الي كتابة ما يشبه وصيتها على صفحتها على الفيسبوك، وتفاصيل المستشفى التي تحجز بها وحالتها بالتفصيل.









فكتبت "ورد" قائلة:" بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت أعلن أنا ورد محمد أحمد حسن" المصرية الجنسية التي تقيم فى روما تحديدا (via del Corso) بإصابتي ب كورونا و ذلك بعد الخضوع للكشف الطبي وسأحتجز ب مستشفى Rome american hospital وهذا رقم المستشفي للتأكد من الحالة (+390622551) Via Emilio longoni فى روما خلال ساعات وسأمضي بها ان اراد الله لي الحياه 15 يوما".









وأضافت:" وإن أماتني الله ف الحمدلله على كل حال وإنا لله وإنا إليه راجعون.لا أريد ان أكسب تعاطفكم بأي شكل من الأشكال فقط أريد أن تسامحوني، أسأل الله ان يسامحني ويعفو عني على كل ذنب إرتكبته وأن يحسن خاتمني ، إن أراد الله ان يأخدني فادعولي دعاء الغائب فأنا لن أدفن فى بلدي ولا بجانب أهلي".









وأكملت في سرد إصابتها :"انا شعرت منذ ثلاث أيام بأعراضها ولكني كنت لا أصدق يوما أن الذي اشاهدهم يصابوا كل يوم سأصاب معهم".





واختتمت "ادعو لى فضلا وليس أمرا واتمني من جميع الأشخاص الذين يعرفوني أن يسامحوني إن اخطأت فيكم بشكل أو بآخر".



