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منوعات

القاموس يضيف كلمة جديدة عن مهملي نصائح كورونا.. تعرف عليها

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نهى حمدي
تحذيرات وتشديدات ناشدت بها بلدان العالم سكانها وذويها للحد من التسوق والشراء اللامبرر والأخذ في الاحتياط التدابير الصحية اللازمة لوقف تفشي خطر كورونا، ولكن وسط كل هذا هناك أناس لم تلتزم بما تقوله الصحة العامة.

 تزايدت أعداد الأشخاص الذين يهملون النصائح فكان لابد من إيجاد كلمة تطلق أو تصف هؤلاء الأشخاص، فمن هنا صاغ القاموس Urban مصطلح 'covidiot' لوصف أولئك الذين يخالفون نصيحة الصحة العامة وسط تفشي الفيروس التاجي، بحسب ما نشرت صحيفة "إكسبريس".

على أن يكون معنى الكلمة هو "شخص يتجاهل التحذيرات المتعلقة بالصحة العامة أو السلامة"، و"الشخص الذي يستنزف البضائع ويحرمها من جيرانه"، وتتكون الكلمة من شقين وهم "Covid" وهو فيروس كورونا، والشق الثاني هو"diot" ويعني الشخص المهمل.

ويقدم القاموس على الإنترنت أمثلة لكيفية استخدام العبارة ، بما في ذلك: "هل رأيت  300 لفة من ورق التواليت في عربة التسوق الخاصة بـ Covidiot؟".
القاموس يضيف كلمة جديدة عن مهملي نصائح كورونا.. تعرف عليها
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