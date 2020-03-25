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فن

أخاف منك وأكرهك.. راغب علامة يشكر فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:22 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
علّق الفنان اللبنانى راغب علامة على أزمة فيروس كورونا من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.
وقال راغب علامة من خلال تغريدته "أخاف منك وأكرهك #كورونا .. لكني أشكرك لأنك جعلتنا نعرف قيمة كل شيء، أن نلمس من نحبهم وأن نُقبّل من نشتاق إليه وأن نشعر بالأمان في أي مكان، أن تمشي بلا خوف".

وأضاف علامة من خلال تغريدته " وأشكرك أيضًا لأنك سويت الناس ببعضها، لا غني ولا فقير ولا حاكم ولا محكوم!! من كان يقفل الشوارع لكي يمر الآن خائف، يخاف من كل أحد".

من ناحية اخرى أعلن الفنان ​راغب علامة​، في برنامج "منا وجرّ" عن استعداده لإطلاق أغنية جديدة عن الطاقم الطبي في مستشفى رفيق الحريري والأجهزة الأمنية اللبنانية، الذين يتصدون لـ تفشي فيروس الكورونا المستجد - كوفيد 19.

وأوضح راغب علامة، أن الأغنية من كلمات الشاعر: نزار فرنسيس، وألحان: جان ماري رياشي، وتقول كلماتها: "في خوف مقرّر يقتلنا.. وعم بتصعب الأحوال.. هالمرّة إنتو أملنا.. لو كنتو قلال".

من جهة أخرى أعلن الفنان راغب علامة، مشاركته في حملة التبرعات التي أعلنها عدد كبير من الفنانين، حيث قرر التبرع بـ 25 مليون ليرة لبنانية. 

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