الكرملين يعلن إصابة أحد موظفي الرئاسة الروسية بـ كورونا

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الكرملين إعلانه إصابة أحد العاملين بمؤسسة الرئاسة الروسية بفيروس كورونا.





وأوضح الكرملين أن موظف الرئاسة المصاب بكورونا لم يكن من المخالطين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.













وأعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة تسجيل 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1036 حالة.





وقررت السلطات الروسية إغلاق المقاهي والمطاعم في أنحاء البلاد اعتبارًا من غدا السبت،بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.





وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، توجيه السلطات الإقليمية توصية للمواطنين بالحد من السفر، بما في ذلك لغرض السياحة والترفيه.