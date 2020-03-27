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أخبار العالم

ترامب يكشف سبب تخطي الولايات المتحدة الصين في إصابات كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:38 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، شكوكا حول الأرقام التي تعلنها الصين بشأن عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتحدث عن السبب وراء ارتفاع عدد الإصابات المسجلة في الولايات المتحدة مؤخرا.

وكانت بيانات صدرت الخميس قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة تخطت للمرة الأولى الصين في عدد الإصابات بالفيروس.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة بلغ 81 ألفا و321 حالة، فيما ذكرت "فاينانشال تايمز" أنها بلغت 81 ألفا و943 حالة بينما سجلت الصين 81 ألفا و285 حالة.

ومن جانبه، قال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض ردا على سؤال حول زيادة عدد الإصابات المسجلة في البلاد إن الأمر يتعلق بزيادة عدد الفحوصات التي تجريها السلطات الصحية.

وأوضح الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تجري اختبارات على "عدد هائل من الناس" حاليا، وفي المقابل، من الصعب معرفة الأرقام الحقيقة للحالات في الصين، مشيرا إلى أنه "لا يمكن معرفة ما إن كانت تجري فحوصات أم لا".

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