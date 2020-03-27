توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تعرضك للإصابة بفيروس كورونا

أظهرت الدراسات أن ارتفاع تناول السكر يثبط جهاز المناعة لديك، عندما يتعرض جهاز المناعة لديك للخطر ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالمرض. إذا تناولت الكثير من الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر أو الكربوهيدرات المكررة ، التي يعالجها الجسم كسكر ، فقد تقلل من قدرة الجسم على المرض.
"إن اتباع نظام غذائي متكامل جيدًا يحتوي على الخضار والفواكه الجميلة والملونة سيعطي جسمك الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها لمكافحة المرض. يقول سامر بلاكمون ، دكتور في الطب الباطني في بيدمونت ، إن هذه الأطعمة تساعد جسمك على التنظيم والاستقرار للعمل في ذروة الأداء. "صدق أو لا تصدق ، ما تضعه في فمك هو بمثابة لبنة واحدة لبناء جهاز مناعة قوي."
ينصح د. بلاكمون بعدم الإفراط في تناول هذه الأشياء لأن الأبحاث أثبتت أنها تضعف استجابتك المناعية ، مما يجعل العدوى أكثر احتمالا
مشروب غازي
الأطعمة المصنعة
الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر
الكربوهيدرات المكررة
المشروبات الكحولية
وعلى الرغم من أنها ليست جزءًا من مجموعة غذائية ، إلا أن منتجات التبغ يمكن أن تضر بجهاز المناعة لديك.
يقول الدكتور بلاكمون: "لتحقيق تقدم إضافي في ضمان وجود نظام مناعة قوي ، تشير الأبحاث إلى أن تناول الثوم والأطعمة الغنية بفيتامين سي يساعد على تقليل العدوى". "في المرة القادمة التي تصل فيها إلى الطعام غير المرغوب فيه ، أدرك أنك لا تؤثر فقط على وزنك ، ولكن قد تترك مقاومتك للبكتيريا والفيروسات والطفيليات."