بسبب كورونا.. نتفليكس تغير عرض مسلسل Killing Eve

وافقت شبكة نتفليكس على تخفيض جودة المحتوى الخاص بها فى دول الاتحاد الأوروبي لتخفيف الضغط على شبكة الإنترنت، بعد ارتفاع أعداد المشاهدين نظرا للحظر الصحي المتبع فى كثير من الدول بالقارة العجوز بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت شبكة Netflix عن وقف عدد من الأعمال التى كانت تنوى عرضها خلال الفترة المقبلة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.
وجاءت قائمة المسلسلات التي أوقفت تصويرها شبكة نتفليكس، "مسلسل Lucifer، ومسلسل The Flash، بالإضافة إلى مسلسل Young Sheldon، ومسلسل Super girl، ومسلسل Batwoman.
شبكة نتفليكس كانت قد أعلنت فى وقت سابق عن توسع انتاجاتها الأصلية بمسلسل سويدي قادم بعنوان Love & Anarchy وهو مسلسل كوميدي سوف يكون من انتاج صناع مسلسل Quicksand.