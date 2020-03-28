بسبب كورونا.. نتفليكس تغير عرض مسلسل Killing Eve

وافقت شبكة نتفليكس على تخفيض جودة المحتوى الخاص بها فى دول الاتحاد الأوروبي لتخفيف الضغط على شبكة الإنترنت، بعد ارتفاع أعداد المشاهدين نظرا للحظر الصحي المتبع فى كثير من الدول بالقارة العجوز بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.



