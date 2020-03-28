حقائق وخرافات فنيين السيارات عن ثرموستات الكوعة

توجد ثرموستات الكوعة في ريداتير السيارة من أعلى او من أسفل و مكان بلف الحرارة في أغلبها يوجد في اللي الأعلى في نهايته من ناحية المحرك في الجزء الذي يوصل نهاية اللي بالمحرك او الجزء الذي يسمى الكوع , لكن هناك بعض السيارت يوجد بها بلف في نهاية كل لي من الليين اي يوجد بالسيارة بلفين حرارة .
لتغيير ثرموستات الكوعة اتبع الخطوات الاتية :
1- يجب أن يكون المحرك بارد حتى لا يحدث صدمة نتيجة التغير المفاجئ في درجات الحرارة مما يؤدي الى تلف المحرك .
2- ضع قطعة من البلاستيك او مفرش من البلاستيك أسفل الكوع الذي يوجد داخله بلف الحرارة حتى لا تتسرب المياه الى أجزاء السيارة عند فك الكوع , ثم بإستخدام مفتاح مخصص لفك المساميراو الصواميل قم بفك مسماري الكوع اللذان يثبتانه بالمحرك .
3- بعد فتح مفاتيح اللي من ناحية المحرك و خروج الماء نحضر البلف و نقوم بإدخاله في النهاية المفتوحة من ناحية المحرك .
4- الطرف الثاني من اللي و الذي ابعدناه عن المحرك اثناء الفك بها جلده للمساعدة على تثبيت اللي بالمحرك إنظر الى حالة الجلدة هل هى مهترئة فتحتاج للتغيير او أنها مترهلة فيكفي فقط تنظيفها و تشحيمها بشكل خفيف ثم إستخدمها , كما تقوم بتنظيف فوهة الكوع و تصفية الماء الموجود به قبل التركيب ثم قم بوضع الجلدة على الجهة الثابتة .
5- أحضر السيلكون خذ كمية قليلة و قم بفردها على الجلدة و راعي عدم الإكثار منه و عدم إدخاله الى البلف حتى لا يؤدي الى الإنسداد .
6- الآن أعد الكوع الى وضعه و قم بتثبيته في محرك السيارة و ربط المسامير او الصواميل .
7- قم بترك السيارة حوالي اربع ساعات على الأقل حتي يجف السيلكون و يلتصق تمامًا ثم بعد ذلك تستطيع وضعع ماء الردياتير .
ووجة خبراء السيارت بضرورة تركيب ثرموستات الكوعة للأسباب الاتية :
1-ثرموستات الكوعة تقوم بتنظيم درجة حرارة المحرك و العمل على تثبيتها مما يجعل كفاءة السيارة جيدة في إستهلاك الوقود , الآداء , الحماية .
2-ثرموستات الكوعة تساعد على سرعة تسخين السيارة في الشتاء .
3-ثرموستات الكوعة يعمل على حماية محرك السيارة من التغير المفاجئ في درحات الحرارة الناتج عن ماء الردياتير البارد .
كيف تحافظ علي ثرموستات الكوعة الاصلية من التلف :
1- قم بعملية تغيير لماء الردياتير طبقًا لنصائح الشركة المصنعة حتى تحافظ على أجزاء سيارتك الخاصة بالتبريد من الصدأ و التآكل .
2- اذا نقص ماء الردياتير لا تقم بزيادته بنوع آخر او بلون ثاني فقط زده بالماء المقطر او بإستخدم ماء الردياتير المخصص لسيارتك و في حال لم تعرفه قم باللجوء للتوكيل و سيحدد لك النوع المناسب .