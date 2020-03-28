حقائق وخرافات فنيين السيارات عن ثرموستات الكوعة

ثرموستات الكوعة في محرك السيارة فنجد بعض الفنيين ينصحوا بأزالتها و نجد البعض الاخر ينصع بضرورة تركيبها فقمنا بسؤال بعض المراكز المتخصصة في مجال صيانة السيارات في مصر و اخبرونا ان ثرموستات الكوعة تعمل على تنظيم ثرموستات الكوعة لكي تعمل على إغلاق الصمام الخاص بمرور سائل التبريد من المحرك الى المبرد حتى تصل نقع في حيرة كبيرة عند سماعنا بعض النصائح حولفي محرك السيارة فنجد بعض الفنيين ينصحوا بأزالتها و نجد البعض الاخر ينصع بضرورة تركيبها فقمنا بسؤال بعض المراكز المتخصصة في مجال صيانة السيارات في مصر و اخبرونا انتعمل على تنظيم الحرارة و جعلها ثابتة حتى لا يتأثر محرك السيارة بالسخونة العالية او بتذبذب درجة الحرارة كما أن محرك السيارة يعمل بكفاءة عالية عند إنخفاض درجة الحرارة , لذلك فقد تم تصميملكي تعمل على إغلاق الصمام الخاص بمرور سائل التبريد من المحرك الى المبرد حتى تصل حرارة المحرك الى الدرجة المناسبة للتشغيل





يتم تشغيل ثرموستات الكوعة عن طريق المادة الشمعية التي تتأثر بدرجات الحرارى فتتمدد و تنكمش حسب درجة الحرارة المحيطة بالمحرك حتى يفتح و يغلق الصمام حيث تقوم بالضغط على اسوستة الموجود في ثرموستات الكوعة فيندفع للأعلى فينفتح الصمام عادة فإن ثرموستات الكوعة تعمل عندما تصل درجة حرارة المحرك من 80 الى 90 درجة مئوية هنا تقوم ثرموستات الكوعة بالسماح للمياه الآتية من أسفل الردياتير و التي تم تبريدها في مجاري التبريد بالمرور.





يجب إستخدام ثرموستات الكوعة المناسبة لكل سيارة حيث تختلف كل سيارة عن الأخرى فكل محرك له درجة حرارة خاصة يعمل عندها بأعلى كفاءة و نلاحظ أن السيارات الحديثة تعتمد على عمل ثرموستات الكوعة يشكل كبير بخلاف السيارات القديمة يتم تزويد بعض الأنواع من بلف الحرراة بصمام هزاز يعمل عن تنفيس الضغط في في الليات حتى لا يحدث إنفجار .



توجد ثرموستات الكوعة في ريداتير السيارة من أعلى او من أسفل و مكان بلف الحرارة في أغلبها يوجد في اللي الأعلى في نهايته من ناحية المحرك في الجزء الذي يوصل نهاية اللي بالمحرك او الجزء الذي يسمى الكوع , لكن هناك بعض السيارت يوجد بها بلف في نهاية كل لي من الليين اي يوجد بالسيارة بلفين حرارة .

لتغيير ثرموستات الكوعة اتبع الخطوات الاتية :



1- يجب أن يكون المحرك بارد حتى لا يحدث صدمة نتيجة التغير المفاجئ في درجات الحرارة مما يؤدي الى تلف المحرك .

2- ضع قطعة من البلاستيك او مفرش من البلاستيك أسفل الكوع الذي يوجد داخله بلف الحرارة حتى لا تتسرب المياه الى أجزاء السيارة عند فك الكوع , ثم بإستخدام مفتاح مخصص لفك المساميراو الصواميل قم بفك مسماري الكوع اللذان يثبتانه بالمحرك .

3- بعد فتح مفاتيح اللي من ناحية المحرك و خروج الماء نحضر البلف و نقوم بإدخاله في النهاية المفتوحة من ناحية المحرك .

4- الطرف الثاني من اللي و الذي ابعدناه عن المحرك اثناء الفك بها جلده للمساعدة على تثبيت اللي بالمحرك إنظر الى حالة الجلدة هل هى مهترئة فتحتاج للتغيير او أنها مترهلة فيكفي فقط تنظيفها و تشحيمها بشكل خفيف ثم إستخدمها , كما تقوم بتنظيف فوهة الكوع و تصفية الماء الموجود به قبل التركيب ثم قم بوضع الجلدة على الجهة الثابتة .

5- أحضر السيلكون خذ كمية قليلة و قم بفردها على الجلدة و راعي عدم الإكثار منه و عدم إدخاله الى البلف حتى لا يؤدي الى الإنسداد .

6- الآن أعد الكوع الى وضعه و قم بتثبيته في محرك السيارة و ربط المسامير او الصواميل .

7- قم بترك السيارة حوالي اربع ساعات على الأقل حتي يجف السيلكون و يلتصق تمامًا ثم بعد ذلك تستطيع وضعع ماء الردياتير .

ووجة خبراء السيارت بضرورة تركيب ثرموستات الكوعة للأسباب الاتية :



1- ثرموستات الكوعة تقوم بتنظيم درجة حرارة المحرك و العمل على تثبيتها مما يجعل كفاءة السيارة جيدة في إستهلاك الوقود , الآداء , الحماية .

2- ثرموستات الكوعة تساعد على سرعة تسخين السيارة في الشتاء .

3- ثرموستات الكوعة يعمل على حماية محرك السيارة من التغير المفاجئ في درحات الحرارة الناتج عن ماء الردياتير البارد .

كيف تحافظ علي ثرموستات الكوعة الاصلية من التلف :



1- قم بعملية تغيير لماء الردياتير طبقًا لنصائح الشركة المصنعة حتى تحافظ على أجزاء سيارتك الخاصة بالتبريد من الصدأ و التآكل .

2- اذا نقص ماء الردياتير لا تقم بزيادته بنوع آخر او بلون ثاني فقط زده بالماء المقطر او بإستخدم ماء الردياتير المخصص لسيارتك و في حال لم تعرفه قم باللجوء للتوكيل و سيحدد لك النوع المناسب .