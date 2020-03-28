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توك شو

عوض تاج الدين: معظم المتعافين شباب ومتوسطو العمر.. وهذه الفئة لا تتعرض لمضاعفات كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 08:42 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال  الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن  مصر أمة شابة وعدد الشباب بها كبير وبالتالي يختلف الأمر عن إيطاليا.

وأضاف  عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن 
 المشكلة الكبرى في إصابات فيروس كورونا مع حالات كبار السن المصابين، و85% من الحالات المصابة تشفي بدون مستشفى.

وتابع عوض تاج الدين:"  الشباب أقل عرضة لمضاعفات المرض بفيروس كورونا، ولكنهم عرضة للمرض أيضا".

واكمل عوض تاج الدين:"  معظم المتعافين من فيروس كورونا متوسطو العمر وشباب، والدولة ووزارة الصحة والأطقم الطبية وحدة واحدة للحد من انتشار فيروس كورونا بشكل نهائي".

وتابع عوض تاج الين:"  بمتابعة الدورة الفيروسية في كافة بلدان العالم  نتخذ إجراءات كي لا ينتشر في مصر بكثرة ".

وأكمل عوض تاج الدين:" الفيروس يتصاعد إلى ان يصل إلى الذروة ويثبت ثم تنخفض أعداد الإصابة ".

ولفت عوض تاج الدين:"  وبمتابعة ما حدث في الصين وإيطاليا وجدنا أن تلك الفترة هي تعتبر فترة ذروة الفيروس وانتشاره بشكل ضخم ".
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