زوجة رئيس وزراء كندا تعلن عن شفائها من فيروس كورونا

أعلنت صوفي جريجوار زوجة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت صوفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنها شعرت بتحسن كبير وحصلت على نتائج إيجابية لفحوصات طبية من قبل طبيبها الخاص في أوتاوا، والتي أوضحت شفائها من الفيروس.





وشكرت صوفي الجميع على مشاعر التعاطف التي تلقتها منذ إعلان إصابتها، ناصحة الجميع بتنفيذ الإرشادات الطبية.





وقالت: "هذه أوقات صعبة. أعلم أنه ليس من السهل أن نكون وحدنا - نحن جميعًا كائنات اجتماعية، بما في ذلك أنا! ولكن لمجرد زيادة المسافة الجسدية بيننا لا يعني أننا يجب أن نفعل نفس الشيء عاطفيًا. من وسائل التواصل الاجتماعي إلى مكالمة هاتفية بسيطة، هناك العديد من الطرق للبقاء على اتصال بينما نحن بعيدون ونعمق بالفعل علاقاتنا".





وكانت زوجة رئيس الوزاء الكندي قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا يوم 12 مارس الماضي، وأعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أيضًا أنه سيعزل نفسه و سيعمل من المنزل. لم يخضع رئيس الوزراء ترودو لفحصه أبدًا لأنه لم يظهر عليه أي أعراض.