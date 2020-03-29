AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زوجة رئيس وزراء كندا تعلن عن شفائها من فيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت  صوفي جريجوار زوجة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت صوفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنها شعرت بتحسن كبير وحصلت على نتائج إيجابية لفحوصات طبية من قبل طبيبها الخاص في أوتاوا، والتي أوضحت شفائها من الفيروس.

وشكرت صوفي الجميع على مشاعر التعاطف التي تلقتها منذ إعلان إصابتها، ناصحة الجميع بتنفيذ الإرشادات الطبية.

وقالت: "هذه أوقات صعبة. أعلم أنه ليس من السهل أن نكون وحدنا - نحن جميعًا كائنات اجتماعية، بما في ذلك أنا! ولكن لمجرد زيادة المسافة الجسدية بيننا لا يعني أننا يجب أن نفعل نفس الشيء عاطفيًا. من وسائل التواصل الاجتماعي إلى مكالمة هاتفية بسيطة، هناك العديد من الطرق للبقاء على اتصال بينما نحن بعيدون ونعمق بالفعل علاقاتنا".

وكانت زوجة رئيس الوزاء الكندي قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا يوم 12 مارس الماضي، وأعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أيضًا أنه سيعزل نفسه و سيعمل من المنزل. لم يخضع رئيس الوزراء ترودو لفحصه أبدًا لأنه لم يظهر عليه أي أعراض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كندا: سندعم كل مبادرة دولية من أجل حل الدولتين

رئيس الوزراء الكندي في العزل الصحي.. اعرف السبب

رسميًا.. كندا تعلن إصابة زوجة رئيس الوزراء بفيروس كورونا

بعد إصابة زوجة رئيس وزراء كندا بفيروس كورونا.. جاستن ترودو يخضع للعزل الصحي

الصحف الإماراتية اليوم.. الخارجية تدين الهجوم الإرهابي على التاجي في العراق.. السعودية تؤجل قمتين بسبب كورونا.. إصابة زوجة رئيس الوزراء الكندي بـ كوفيد 19.. والصين تزف بشرى: انتهت ذروة انتشار الفيروس

فيروس كورونا.. ثاني رئيس وزراء يخضع للحجر الصحي

ترشيحاتنا

أنا مش حرامى.. طالب ثانوي يقتل بائعة السجائر فى الشرقية.. تفاصيل

سهلة جدا .. رسالة جديدة من وزير التعليم لطمأنة الطلاب والأهالي بشأن المشروعات البحثية

الاتصالات: 10 جيجا انترنت و٣٠٠٠ دقيقة مجانا من جميع الشبكات هديتنا لأطباء وتمريض كورونا.. فيديو

التعليم تعلن الأجزاء المحذوفة من المناهج على موقعها .. اليوم

هبة مجدى تسترجع ذكرياتها مع الراحل عبد المنعم مدبولي

رسميا.. اتحاد جدة السعودي يصدم حسام عاشور .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على وشك إعلان الطوارئ.. اليابان تسجل 63 حالة إصابة جديدة بـ كورونا

فلت من فتك الفيروس.. شفاء معمر إيطالي عمره 101 عام من كورونا

قلوب رحيمة .. شاب يضحي بحياته لإنقاذ كلبه من الغرق