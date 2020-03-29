ماذا قدم ثلاثى الزمالك المعار قبل حسم قرار عودتهم للقلعة البيضاء الموسم المقبل؟

يبحث فريق الزمالك فى الفترة الحالية بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بالتنسيق مع مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، بعض الملفات الخاصة بفريق الكرة فى ظل فترة التوقف لمسابقة الدورى والبطولات الأخرى، التى امتدت لأسبوعين آخرين بسبب الإجراءات الوقائية للسيطرة على فيروس كورونا.





وملف اللاعبين المعارين من الزمالك خلال هذا الموسم، أحد الملفات التى فتحت وطلب المدير الفنى للزمالك باتريس كارتيرون من الإدارة، عودة الثلاثى المعار أحمد رفعت ورزاق سيسيه، بالإضافة لأحمد فتوح، إلى الفريق من جديد بعد خروجهم على سبيل الإعارة الموسم الماضى.





وانتقل أحمد رفعت ورزاق سيسيه الموسم الماضى لفريق الاتحاد السكندرى، على سبيل الإعارة لمدة موسم من نادى الزمالك، وتنتهى فترة الإعارة بنهاية الموسم الجارى.





بينما انضم أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك ومنتخب مصر الأوليمبى، لصفوف فريق سموحة لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة من نادى الزمالك، وأيضًا تنتهى فترة إعارته بنهاية الموسم الجارى.





ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، ماذا قدم ثلاثى الزمالك المعار، خلال الموسم الحالى مع فريقهم قبل حسم رجوعهم من جديد لصفوف القلعة البيضاء على النحو التالى:-





أحمد رفعت

* شارك أحمد رفعت مع فريق الاتحاد السكندرى هذا الموسم، فى ١٥ مباراة بجميع المسابقات، نجح فى تسجيل ٤ أهداف، وصناعة ٦ آخرين.





* انضم أحمد رفعت لصفوف نادى الزمالك موسم ٢٠١٥، قادمًا من فريق إنبى، ولكنه لم يحصل على فرصة حقيقية لإثبات قدراته، فقد شارك مع الزمالك فى ٢٦ مباراة فقط خلال فترة تواجده، نجح فى إحراز ٤ أهداف، وصناعة ٣ آخرين.





يلعب أحمد رفعت فى مركز الهجوم كجناح.









رزاق سيسيه

انضم رزاق سيسيه لصفوف نادى الزمالك موسم ٢٠١٧، قادمًا من فريق أسوان بعد أن تألق اللاعب بشدة خلال بطولة الدورى، ولفت أنظار الجميع إليه.





شارك مع الزمالك فى ٦ مباريات فقط، وصنع هدفا وحيدا، ولم يسجل أى أهداف، ليقرر الزمالك إعارته لصفوف فريق الاتحاد السكندرى حتى يكتسب خبرات المشاركة.





* شارك سيسيه مع زعيم الثغر فى ٦٨ مباراة خلال فترة تواجده وحتى الآن، نجح فى تسجيل ١٢ هدفا، وصناعة ١٣ آخرين.





* شارك رزاق هذ الموسم مع الاتحاد السكندرى فى ١٦ مباراة، نجح فى تسجيل هدفين، وصناعة ٣ أهداف.









أحمد فتوح

شارك أحمد أبو الفتوح مع فريق سموحة هذا الموسم، فى ١٥ مباراة ببطولة الدورى المصرى وكأس مصر، نجح فى صناعة هدف وحيد، ولم يسجل أى أهداف.





يعتبر فتوح من ناشئين نادى الزمالك، وشارك مع الفريق الأول فى ٣٨ مباراة ونجح فى صناعة هدفين فقط.



