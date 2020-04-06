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تعليم

التعليم: منصة الامتحان تعمل بكفاءة مع طلاب أولى ثانوي.. ولا شكاوى حتى الآن

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:48 ص
امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي
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ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن منصة امتحان الصف الأول الثانوي 2020 ، تحملت بكفاءة منذ الثامنة صباحا دخول طلاب الصف الأول الثانوي 2020 في 6 محافظات، لأداء ثاني امتحان تجريبي وهو امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية).



وقالت وزارة التربية والتعليم: إن منصة امتحان الصف الأول الثانوي 2020 التي وصل لها الطلاب من المنازل عن الطريق الضغط على https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp ، لم يحدث بها أي مشاكل إلكترونية أو تقنية حتى الآن.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم  أن هناك غرف عمليات في الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، تتابع الآن سير امتحان الصف الأول الثانوي 2020، الذي يتم من المنازل إلكترونيا الآن بشكل تجريبي داخل 6 محافظات، لرصد أي مشاكل تقنية تواجه تعامل الطلاب مع منصة الامتحان.


وقالت وزارة التربية والتعليم إن الهدف من هذه الامتحانات التجريبية هو تجربة المنصة والتدريب على طريقة الأسئلة وفهم عملية الامتحان الالكتروني بشكل كامل ، مع التشديد على أن هذه الامتحانات ليست بدرجات ، وفي حالة حدوث اي مشاكل لا داعي للانزعاج لان هذا جزء من التجربة ومعرفة مشاكلها لحلها في امتحان 

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وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، أن هناك رقما قياسيا تحقق أمس الأحد في عدد الطلاب الذين دخلوا على منصة الامتحان لأداء امتحان الصف الاول الثانوي 2020 في مادة اللغة العربية.


حيث قال وزير التربية والتعليم : لدينا 589 ألف طالب وطالبة اهتموا اليوم بالدخول على منصة امتحان الصف الأول الثانوي 2020 في مادة اللغة العربية لأول مرة عبر التابلت.


وأضاف وزير التربية والتعليم، أن هذا العدد رائع جدا وقياسي ، لأنه حدث رغم أن الامتحان كان من المنزل وبدون أي درجات ، ورغم ظروف حظر التجول وتعليق الدراسة و مخاوف انتشار وباء كورونا ، ومع ذلك لم يتأثر الطلاب بالظروف المحيطة.


وأوضح وزير التربية و التعليم أن عدد الطلاب الذين تمكنوا بالفعل من تحميل الامتحان وحل اسئلة للنهاية و الوصول لمرحلة المراجعة و التأكد من صحة الإجابات ، 98% من إجمالي عدد الطلاب أي 578 ألف طالب وطالبة، وهذا إنجاز .

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