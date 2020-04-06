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تعليم

شوقي : لن نتوانى عن محاولات تقديم أفضل تعليم لأبنائنا .. وسنقفز بمصر لمكانها الطبيعي بين الأمم

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:15 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم ، يسعدنا حاليًا ان نجد المصريين يتحاورون معا على وسائل التواصل الاجتماعي عن التعلم والعلم والمعرفة.

وأضاف وزير التربية و التعليم في تصريحات له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : نحن لن نتوانى عن محاولات تقديم أفضل تعليم لأبنائنا ، ونستفيد كثيرًا من اراء الجميع السديدة ، ومعًا إن شاء الله سوف نقفز بمصر إلى مكانها الطبيعي بين الأمم. 

وأكد وزير التربية و التعليم : أن مصر هي الدولة الوحيدة التي نجحت خلال ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، من عقد امتحانات إلكترونية واستكمال دراسة طلابها عن بعد دون أي تأثير سلبي على العملية التعليمية.

وأوضح وزير التربية و التعليم ، أن أمازون (التي تعد اكبر سحابة إلكترونية في العالم)  أشادت بمصر في تقرير رائع ، مؤكدة أن مصر أكثر دولة حققت حركة ملحوظة على السحابة الالكترونية من وزارة التربية و التعليم المصرية.

وأشار وزير التربية و التعليم ، إلى أن أمازون شهدت بذلك لان وزارة التربية و التعليم المصرية لديها 4 منصات إلكترونية على سحابة أمازون الالكترونية ، وهي : بنك المعرفة المصري ، منصة الامتحانات الالكترونية ، والمكتبة الرقمية ، منصة ادمودو الخاصة بالتواصل بين الطلاب و المعلمين

وقال وزير التربية و التعليم ، أن أمازون أكدت في تقريرها أنه مع بدء افتتاح المكتبة المصرية الرقمية "ذاكر" يوم 19 مارس ، دخل عليها 7.3 مليون طالب في اول 4 ساعات ، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن طلاب المدارس في مصر لديهم رغبة في التعلم. 

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