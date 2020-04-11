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محافظات

2000 كرتونة مواد غدائية من بنك الطعام للأكثر احتياجا في الأقصر.. صور

السبت 11/أبريل/2020 - 07:23 م
2000 كرتونة مواد
2000 كرتونة مواد غدائية من بنك الطعام لفقراء الأقصر
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شمس يونس
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالاقصر برئاسة  محمود فاروق وكيل الوزارة التضامن الاجتماعى عن وصول 2000 كرتونة مواد غذائية تبرع من بنك الطعام المصرى للأسر الأشد فقرًا، ويتم التوزيع بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي.


يأتى ذلك فى إطار تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بضرورة مساعدة المواطنين بمراكز وقرى الأقصر والوقوف بجانبهم فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.


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وأوضح " فاروق " أنه جار توزيع الكراتين على مراكز المحافظة وذلك بعد حصر الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.
2000 كرتونة مواد غدائية من بنك الطعام للأكثر احتياجا في الأقصر.. صور
2000 كرتونة مواد غدائية من بنك الطعام للأكثر احتياجا في الأقصر.. صور
2000 كرتونة مواد غدائية من بنك الطعام للأكثر احتياجا في الأقصر.. صور
2000 كرتونة مواد غدائية من بنك الطعام للأكثر احتياجا في الأقصر.. صور
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