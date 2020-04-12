غلق معملي تحاليل و6 عيادات خاصة لوجود مخالفات مكافحة العدوى بـ بني سويف

شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على استمرار حملات المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة الصحية المقدمة بكافة المنشآت الطبية، ومواصلة الجهود لمواجهة كافة صور التقاعس أو الإهمال في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى، ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة احتمالية عدوى فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك خلال تواصل المحافظ مع وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق ، حيث ناقش مستجدات الوضع الصحي وإجراءات مجابهة فيروس كورونا ، مطمئنا على عدد من الموضوعات والملفات الهامة تتعلق بالقطاع الصحي.





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حيث أكد وكيل وزارة الصحة أنه في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الخاصة التي تقدم خدمة صحية ومتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحه المواطنين تم اليوم المرور بمركزي بنى سويف والواسطى علي 37 منشأة طبية أسفرت عن غلق 2 معمل تحاليل و 6 عيادات خاصة ، وإنذار أحد المراكز الطبية لوجود بعض المخالفات وعدم تطبيق معايير مكافحة العدوى، حيث أشرف على تنفيذ الحملة الدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة .



