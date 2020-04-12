AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غلق معملي تحاليل و6 عيادات خاصة لوجود مخالفات مكافحة العدوى بـ بني سويف

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:00 ص
غلق معملي تحاليل
غلق معملي تحاليل و 6 عيادات خاصة لوجود مخالفات مكافحة العدوى
Advertisements
محمد عبد الحليم
شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على استمرار حملات المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة الصحية المقدمة بكافة المنشآت الطبية، ومواصلة الجهود لمواجهة كافة صور التقاعس أو الإهمال في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى، ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة احتمالية عدوى فيروس كورونا المستجد. 

جاء ذلك خلال تواصل المحافظ مع وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق ، حيث ناقش مستجدات الوضع الصحي وإجراءات مجابهة فيروس كورونا ، مطمئنا على عدد من الموضوعات والملفات الهامة تتعلق بالقطاع الصحي. 

اقرأ أيضًا: 


حيث أكد وكيل وزارة الصحة أنه في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الخاصة التي تقدم خدمة صحية ومتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحه المواطنين تم  اليوم المرور بمركزي بنى سويف والواسطى  علي 37 منشأة طبية أسفرت عن غلق 2 معمل تحاليل و 6 عيادات خاصة ، وإنذار أحد المراكز الطبية لوجود بعض المخالفات وعدم تطبيق معايير مكافحة العدوى، حيث أشرف على تنفيذ الحملة الدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر  بمديرية الصحة . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع خطوات عودة المصريين الراغبين من الصين.. وإرسال 10 أطنان مستلزمات وقائية

خلال أسبوعين.. صحة بني سويف تكشف عن مجهودات القطاع في تحسين الخدمة والرقابة الميدانية ..غلق 31 منشأة طبية وسحب 1276 عينة من محطات مياه الشرب الأبرز

نشاط مكثف لقطاع الصحة فى بني سويف خلال أسبوعين .. المرور على 121 منشأة.. والكشف على 4518 حالة الأبرز

إغلاق 66 معملا خاصا خلال شهر مارس في بني سويف.. صور

محافظ بني سويف يتابع إجراءات مواجهة فيروس كورونا

غلق عيادة خاصة لمخالفتها قرار حظر التجوال ببني سويف

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. شرط وحيد لـ تخلي ليفربول عن محمد صلاح.. رسمياً بيراميدز يعلن ضم أحمد فتحي

البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب مرسى مطروح

بعد انتقاد الصينيين بسبب أكلهم.. هل تناول المصريين للفشة والكرشة يصيب بالأمراض

بعد تدهور حالتها.. وفاة فنانة عالمية شهيرة بـ فيروس كورونا

بفستان ستان قصير.. درة تشعل إنستجرام برفقة هنا الزاهد.. شاهد

ظاهرة سقوط الطيور ميتة من السماء .. ماعلاقتها بـ كورونا ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأقتراب الجمعة العظيمة.. طريقة عمل الفول النابت بوصفة مختلفة

قبعات غريبة.. رضوى الشربيني بإطلالة غير متوقعة رفقة ابنتيها

بفستان ستان قصير.. درة تشعل إنستجرام برفقة هنا الزاهد.. شاهد