شاهد..فلسطينيون يزرعون الخضار أمام منازلهم في ظل أزمة فيروس كورونا

عرضت فضائية العربية، فيديو لبعض الأهالي الفلسطنيون وهم يزرعون الشتلات أمام منازلهم، كمحاولة منهم لتوفير الغذاء في ظل الأزمة الراهنة.





وأشار التقرير، إلي أن لجوء أهالي فلسطين لزراعة الخضروات أمام منازلهم يأتي ضمن إطار توفير الغذاء، في ظل أزمة فيروس كورونا الراهنة.





حيث أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغريبة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 332 إصابة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".





ويواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح، رغم الاجراءات الوقائية والاحترازية التى تحرص عليها الدول لمواجهة انتشاره، وتخطى عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز المليونين، ويقترب عدد المتعافين المسجلين من النصف مليون، مقابل أكثر من 126 ألف حالة وفاة بسبب هذا الفيروس.





وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان تسجيل 97 إصابة جديدة بالفيروس، وسجلت الهند 1076 إصابة جديدة و38 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وتخطت أعداد الاصابة بالفيروس داخل الولايات المتحدة إلى أكثر من 600 ألف حالة.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" فى دولة المانيا، ارتفاع عدد الإصابات إلى 127584، وارتفاع عدد الوفيات إلى 3254، وارتفع عدد الوفيات في إسرائيل بسبب فيروس كورونا إلى 124.



