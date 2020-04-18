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أخبار العالم

كورونا يغتال مدير مكتب رئيس نيجيريا

السبت 18/أبريل/2020 - 09:24 ص
كياري مع الممثلة
كياري مع الممثلة الأمريكية السابقة للامم لمتحدة
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على صالح
أعلن متحدث باسم الرئاسة في نيجيريا، وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيري، أبا كياري ، بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا كوفيد 19، والذي تجاوز عدد ضحاياه في الدولة الأفريقية 1000 حالة وفاة.

كان كياري ، الذي كان في السبعينيات من عمره وكان يعاني من مشاكل صحية كامنة ، بما في ذلك مرض السكر ، وهو أكبر مسؤول رسمي للرئيس محمد بخاري البالغ من العمر 77 عامًا وأحد أقوى الرجال في البلاد.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة جاربا شيهو في تغريدة على الحساب الرسمي عبر تويتر مستخدما لقبًا شرفيًا لـ "كياري" قائلا "تأسف الرئاسة للإعلان عن وفاة كبير مسئولي مكتب الرئيس مالام أبا كياري".

وكان المتوفى قد اجرى اختبارا اثبت اصابته بفيروس COVID-19 المدمر ، وكان يتلقى العلاج، لكنه توفي يوم الجمعة 17 أبريل 2020 ”

ووفقًا لمركز نيجيريا للسيطرة على الأمراض ، فإن حالة وفاة كياري هي الاولى بسبب المرض بين مسئولي الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي سجلت 493 حالة مؤكدة و 17 حالة وفاة.

وكان كياري قد سافر إلى ألمانيا في أوائل مارس الماضي مع وفد من المسؤولين النيجيريين الآخرين لعقد اجتماعات مع شركة سيمنس، وحضر اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين لدى عودته إلى نيجيريا.
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