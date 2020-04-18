صندوق النقد الدولى يزف بشرى سارة لـ مصر بشأن فيروس كورونا.. تفاصيل

قال الدكتور على عطية، عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، إن صندوق النقد الدولى أصدر مؤخرأ تقريرأ بشأن اقتصاديات أداء الاقتصاديات العالمية أشاد بأداء الاقتصاد المصرى .





وأوضح عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن صندوق النقد الدولى كشف مؤخرأ عن توقع نمو اقتصاد وحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهو الاقتصاد المصرى بنسبة 2% ومن المتوقع أن تتراجع باقى الاقتصاديات بنسية 12% .





وأشار إلى أن قدرة الاقتصاد المصرى وتوقع تحقيقه هذه النسبة تعود بدوررها لإمتصاص أزمة كورونا ، خاصة كونه اقتصاد له أسس واضحة وقدرته كبرة على صياغة السياسيات الاقتصادية الناجحة .





ولفت الدكتور على عطية ، إلى أن برامج الاصلاح الاقتصادى المصرية الأخيرة حققت طفرة كبيرة غير مسبوقة على كافة المستويات .





وتابع عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف ، أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات استباقية بخصوص تطبيق كافة الأجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .



