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صندوق النقد الدولى يزف بشرى سارة لـ مصر بشأن فيروس كورونا.. تفاصيل

السبت 18/أبريل/2020 - 03:03 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور على عطية، عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف،  إن صندوق النقد الدولى أصدر مؤخرأ تقريرأ بشأن اقتصاديات أداء الاقتصاديات العالمية أشاد بأداء الاقتصاد المصرى .

وأوضح عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن صندوق النقد الدولى كشف مؤخرأ عن توقع نمو اقتصاد وحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا  وهو الاقتصاد المصرى بنسبة 2% ومن المتوقع أن تتراجع باقى الاقتصاديات  بنسية 12% .

وأشار إلى أن قدرة الاقتصاد المصرى وتوقع تحقيقه هذه النسبة تعود بدوررها لإمتصاص أزمة كورونا ، خاصة كونه اقتصاد له أسس واضحة وقدرته كبرة على صياغة السياسيات الاقتصادية الناجحة .

ولفت الدكتور على عطية ، إلى أن برامج الاصلاح الاقتصادى المصرية الأخيرة حققت طفرة كبيرة غير مسبوقة على كافة المستويات .

وتابع   عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف ، أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات استباقية بخصوص تطبيق كافة الأجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا  .

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