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تعليم

إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي من المرضى لتحويلها لمسشتفى عزل بسبب كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 01:09 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن إخلاء مستشفى القصر العينى الفرنساوى من جميع المرضى يأتي نتيجة لاختيارها كمسستفى عزل لعزل الحالات المصابة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك الطلاب حال إصابة أى منهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف علم الدين في بيان رسمي له ، أنه تم إجراء مسح طبى لجميع المرضى بالقصر العينى الفرنساوى للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وتم نقلهم للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.

وأكد، أنه لا صحة لما يتردد من وجود إصابات بكورونا لمرضى مستشفى القصر العينى الفرنساوى ، موضحًا أنه تم التأكد من سلامة المرضي تماما وعمل مساحات لهم قبل عملية النقل.
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