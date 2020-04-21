بينهم 8 مصريين.. الكويت تسجل 85 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت الكويت اليوم، الثلاثاء، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ إضافة إلى حالتي وفاة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية (59 عامًا) وكان يتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة منذ 18 يومًا، وصومالي (63 عامًا) كان يتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة منذ 6 أيام، ليصل العدد الإجمالي إلى 11 حالة.





ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، الدكتور عبدالله السند تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (سارس كوف - 2)، المسبب لمرض (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2080 حالة.





وأضاف السند في المؤتمر اليومي لوزارة الصحة، أن عدد الحالات المرتبطة بالسفر بلغت 7 حالات، وتشمل 4 حالات لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى الإمارات، وحالتين لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى قطر، وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى البحرين.





أما عن حالات المخالطة فقد تم تسجيل 72 حالة، وتشمل 6 حالة لمواطنين كويتيين، و 37 حالة من الجنسية الهندية، و 8 حالات من الجنسية المصرية، و 8 حالات من الجنسية البنغلاديشية، و 5 حالات من الجنسية السورية، و 4 حالات من الجنسية الباكستانية، وحالتين من الجنسية الإيرانية، وحالة من الجنسية الفلسطنينة وحالة من الجنسية البرتغالية.





وبشأن حالات التقضي الوبائي فقد تم تسجيل 6 حالة، وتشمل 4 حالة لمواطنين كويتيين، و حالة من الجنسة الأردنية، وحالة من الجنسية الباكستانية.





وأوضح السند أن هناك خطوات يمر عبرها القادمين من رحلات الإجلاء حيث أن هناك 4 مراحل وقائية يمر بها القادم إلى الكويت.





أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء، شفاء 45 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف - 2)، المسبب لمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 412 حالة.





وقال الشيخ باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.



