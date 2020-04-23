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فن

قيامة عثمان 18 يتصدر جوجل

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:28 ص
قيامة عثمان
قيامة عثمان
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آيه عاطف
تصدرت الحلقة الـ18 من المسلسل التركي "قيامة المؤسس عثمان" محرك بحث جوجل الشهير بعد مرور ساعات على طرحها.

وحقق مسلسل "قيامة المؤسس عثمان" نجاحًا كبيرًا جدًا على مستوى الدراما التركية التاريخية العثمانية المستوحاة من تاريخ تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان غازي بن أرطغرل.

وكانت من أسباب نجاح "قيامة المؤسس عثمان" أيضًا منذ بداية عرض حلقاته للمشاهدين، شعبية أبطاله الكبيرة وأحداثه المشوقة.

مسلسل المؤسس عثمان أو قيامة عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان بن أرطغرل، والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين، ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية. 

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