السعودية: الجمعة غرة شهر رمضان المبارك

أعلنت السلطات السعودية، أن اليوم الخميس هو المتمم شهر شعبان، وأن غدا هو غرة شهر رمضان المبارك.





وقالت السلطات السعودية إن رؤية هلال رمضان تم في تمير، وأن غدا هو غرة شهر رمضان.





أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان الكريم.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مصدر مسؤول بالوزارة إنه تقرر تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الثالثة فجرًا.









وأكدت وزارة الداخلية، أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة.



