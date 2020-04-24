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تعليم

جامعة عين شمس تدشن أول رابطة رسمية لخريجيها

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:24 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قســـم التعليـــم

دشنت إدارة الخريجين بجامعة عين شمس ، التابعة لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي "رابطة خريجي جامعة عين شمس".


جاء ذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وإشراف د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي.


وقالت إدارة الخريجين بجامعة عين شمس إن الرابطة هي أول رابطة رسمية معتمدة تستهدف دمج خريجي جامعة عين شمس من مختلف الكليات و المعاهد التابعة للجامعة بغض النظر عن سنة التخرج، لتكون بذلك أكبر رابطة رسمية لخريجي الجامعة العريقة منذ نشأتها.


وأكدت أن الرابطة ستوفر لمنسوبيها العديد من الامتيازات و الخدمات ، فضلًا عن إتاحة الفرصة لكل حاملي عضوية الرابطة للتواصل مع زملاء الدراسة القدامي و كذلك أساتذتهم بما يسمح بتلاقى و تواصل الأجيال على اختلاف سنوات التخرج .


ونوهت إلى أنه سيتم الإعلان في القريب العاجل عن كيفية التسجيل و الاشتراك في الرابطة ، وكذلك وسائل التواصل المختلفة بإدارة الخريجين، بالإضافة إلى الامتيازات التي ستقدمها الرابطة للأعضاء .

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