بديل Google Maps.. هواوي HUAWEI تعتمد تطبيق WeGo

يعتمد ملايين المستحدمين حول العالم قى تحركاتهم اليومية تطبيق google maps جوجل مابس الشهير، والذى أصبح لا غنى عنه فى معظم الهواتف الذكية، إلا أنه منذ فرض الحكومة الأمريكية حظرًا تجاريًا على شركة هواوي الصينية في مايو الماضى، أوقفت جوجل دعمها لهواتف العملاق الصيني.





وبحسب فون آرينا التقنى، لم تقف هواوى مكتوفة الأيدى وقامت بتوفير تطبيق بديل لـ google maps، لماعدة مستخدميها على التنقل بحرية تامة دون الشعور بفقدان أى خدمة على هواتفهم، ويحمل التطبيق إسم HERE WeGo.





ويحتوى HERE WeGo على العديد من المميزات، مثل تحديد الموقع GPS و عرض اتجاهات السير، كما يوفر معلومات عن النقل العام لأكثر من 1300 مدينة حول العالم، بالإضافة إلى ميزة تحميل الخرائط لعرضها بدون إنترنت.





جدير بالذكر أنه تم تطوير تطبيق HERE WeGo عبر شركة نوكيا عام 2012 لتقديم خدمات عرض الخرائط حول العالم، ثم قامت شركة هواوى بتوفير التطبيق من خلال متجر التطبيقات الخاص بها AppGallery.





وتأمل هواوي أن تتيح تطبيقات وخدمات جوجل Google، لجذب المستخدمين إلى أحدث هواتفها التى تعمل بدون نظام التشغيل الأشهر Android.