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فن

حب عمري.. الانطلاقة الغنائية الأولى لـ هيثم شاكر في عالم التترات الرمضانية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:36 م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
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محمد نحلة
عرض أولى أيام رمضان الحلقة الأولى من مسلسل "حب عمري" بطولة النجم هيثم شاكر، في أولى بطولاته المطلقة الدرامية، بعد مشاركته في مسلسل "أرض جو" في رمضان 2018، مع الفنانة غادة عبد الرازق. 

مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين. 

وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة كبيرة تجمع هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.

وقام هيثم بغناء تتر المسلسل الذي نشره على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،  وسجل التتر أكثر من 20 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحه على "يوتيوب". 

التتر بعنوان "عمري"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم، ويشهد "حب عمري" الانطلاقة الغنائية الأولى لهيثم في عالم التترات الرمضانية.
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