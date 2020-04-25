رغم أزمة كورونا..إيطاليا تحتفل بذكرى تحريرها

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، يرصد انتشار مقاطع فيديو وصور لإيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية على واجهات المباني في بولونيا من خلال شاشات عرض، احتفالًا بالذكرى الـ75 للتحرر الإيطالي من الاحتلال النازي.





وتعرض اللقطات مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية توثق الحياة اليومية إضافة إلى مشاهد من يوم التحرير، مع موسيقي يعزف النشيد المناهض للفاشية "بيلا تشاو"، الذي تبناه أنصار إيطاليون قاتلوا النازية والفاشية.

ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لهزيمة حاكم إيطاليا بينيتو موسوليني، حيث تم الاعتراف بيوم 25 أبريل باعتباره عطلة عامة على مستوى البلاد منذ عام 1946.