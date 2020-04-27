منذ بداية كورونا.. التنمية المحلية: رفع مليونى و 859 ألف طن قمامة

تهتم وزارة التنمية المحلية برفع المخلفات أولا بأول من المحافظات خاصة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين ومنع تراكم القمامة التى تكون بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض.





وكشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الإعلامى لوزارة التنمية المحلية، عن جهود المحافظات في رفع المخلفات والقمامة من الشوارع، مشيرا إلى أنه تم رفع مليونى و859 ألف طن قمامة منذ أزمة كورونا إلى الآن.





واوضح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" جهود وزارة التنمية المحلية في الحفاظ على صحة العاملين بمنظومة النظافة بمحافظات مصر، خاصة مع اتخاذ الدولة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث إنه يتم التعامل مع المخلفات الناتجة على أنها مخلفات خطرة منعًا لانتشار العدوى بين العاملين في مجال التخلص من المخلفات مع اتباع الإجراءات الوقائية الحذرة.





وتابع: أنه يرتدى جميع العاملين في منظومة جمع ونقل المخلفات لمعدات وقائية لا تسمح بالنفاذية (سميكة) مع ضرورة التزام العاملين بالغسيل الدائم والجيد للأيدي بالماء والصابون وارتداء كمامات الوقاية الشخصية وعدم السماح بخلعها أثناء العمل نهائيا.





وأشار إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات عمليات التطهير بصفة دورية طوال اليوم، وذلك لجميع المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل، وكذا عمليات تطهير الشوارع والأماكن العامة بالقرى، ويتم تطهير الأدوات والمعدات الخفيفة المستخدمة قبل البدء في استخدامها عن طريق الكلور بتركيز (10:1) أو الكحول الإيثيلي بتركيز 70%.





وأضاف أنه يمنع تداول الأدوات الشخصية للأفراد بين بعضهم بعضا، مع عدم التوجه بملابس العمل إلى المنازل نهائيًا، و عدم النبش بالمخلفات مطلقًا في مواقع العمل، وعدم الخروج بالمواد الممكن إعادة تدويرها خارج أماكن العمل، و عدم التدخين نهائيًا بمواقع التخلص النهائي في غير الأماكن المسموح بها.





كما يتم مراعاة الحفاظ على مسافة شخصية بين كل المتعاملين بالمنظومة على ألا تقل عن واحد متر، و منع تراكم المخلفات داخل الحاويات وصناديق القمامة مع ضرورة الرفع المباشر لها أول بأول، و منع خروج المخلفات الناتجة من كل الاستخدامات من المدينة أو القرية (بشرية أو حيوانية).





ولفت إلى أنه يتم إنشاء حفرة تتناسب مع كمية المخلفات المتولدة من القرية على أن يتم استخدام الجير الحي في قاع الحفرة ومع كل عمليات دفن المخلفات مع مراعاة أعمال التغطية المستمرة للمخلفات، مع مراعاة أن يكون اختيار موقع الحفرة أن يكون عكس اتجاه الريح.



