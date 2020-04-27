إيمي الشناوي عن استخدامها لـ التيك توك: بيخرجني من الملل.. فيديو

قالت الفنانة إيمي الشناوي، نجمة التيك توك، إن استخدام البرنامج ساعدها على الخروج من الملل الذي سيطر عليها بسبب البقاء في المنزل.





وتابعت الشناوي خلال حوارها مع الإعلامية لميس سلامة خلال برنامج «توب تيك توك»، على قناة صدى البلد: "بدأت مشواري الفني في استوديو الممثل مع الفنان محمد صبحي عام 2003 ثم شاركت معه في جزءين من مسلسل ونيس ثم شاركت في نونة المأذونة وإحنا الطلبة".





وأضافت: "علاقتي بالتيك توك بدأت بهزار، وبعد نصيحة أصدقائي بدأت استغلال دراستي بفنون جميلة وتقمص عدد من الشخصيات"، مشيرة إلى أن التيك توك سيساعد العديد من الشباب على إظهار مواهبهم.





وأوضحت أن برنامج التيك توك أثبت لها استطاعتها تقديم أدوار كوميدية، مشيرة إلى أنها تتدرب لمدة 24 ساعة قبل أداء الفيديو على التيك توك.