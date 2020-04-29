بتكلفة مليار و700 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع محور ديروط الحر

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل بطول 15 كم، والذى تبلغ تكلفته الإجمالية مليارا و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى والذي يربط بين الطرق (الصحراوي الشرقي، والصحراوي الغربي، والزراعي) للوقوف على نسب التنفيذ والتي بلغت 48%، والذي سيتم الانتهاء منه في 30 يونيو 2020، وذلك استكمالا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد واستكمال تنفيذ محاور التنمية بالصعيد لربط مختلف محافظات الجمهورية وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقًا لرؤية مصر 2030.





وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".







رافقه خلال الجولة الميدانية المهندس نصر طبيخ، رئيس المنطقة السابعة للطرق والكبارى بمحافظة أسيوط، والمهندس حسام محمدين، رئيس مركز ومدينة ديروط، ولفيف من المهندسين العاملين بالمشروع والشركة المنفذة.





وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال إنشاء كوبرى رئيسي مارًا على الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بطول 865 مترا وعرض 21 مترا بتكلفة 495 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ بالكوبرى 61% ويحتوى على 4 فتحات ملاحية 2 رئيسية و2 فتحة مساعدة، كما تفقد باقي أعمال المحور الجاري تنفيذها بالمشروع بمنطقة الحوطا، كما تفقد أعمال إنشاء الأعمدة الخرسانية والكمرات الحديدية، كما تفقد مراحل تصنيع الكمرات الحديدة العملاقة والتي يبلغ وزن الواحدة منها 60 طنا بالمصنع الذى أقيم بالمنطقة لخدمة المشروع، كما استمع المحافظ ومرافقوه إلى شرح من المهندسين المشرفين على المشروع لمراحل التنفيذ التي تمت حتى الآن.





وقام المحافظ خلال الجولة بتوزيع الكمامات على العمال بالمشروع وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على صحة العاملين بالمشروع، مؤكدًا على سرعة نهو الأعمال والسير في العمل بمختلف المواقع بالتوازي والتنسيق بين جميع الجهات والشركات المنفذة لنهوها في توقيتاتها المحددة مع مراعاة المواصفات الفنية للتنفيذ، معلنًا دعمه الكامل للمشروع وتذليل جميع العقبات لسرعة نهو الأعمال في توقيتاتها، لافتًا إلى أن مشروع محور ديروط العلوي على النيل يعتبر من المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، خاصة المتعلقة بالطرق والكبارى، لأنها إحدى ركائز التنمية المستدامة وتساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية.



