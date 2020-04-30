تامر هجرس: مراتي مزة ولازم أفرجها للناس.. فيديو

قال الفنان تامر هجرس ، إنه لم يندم على تصريح "مراتي مزة ولازم أفرجها للناس".





وأضاف تامر هجرس في حواره مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس":" كلمة مزة الشعب ساعات بيشوفها إهانة، وانا بخرج وبسهر مع مراتي ولا توجد غيرة بيننا على الإطلاق".





وتابع تامر هجرس: "يمكن أنا مش واخد حقي في التمثيل ولكن واخد حقي في حاجات تانية"، مستطردًا "بدايتي كانت كومبارس في فيلم آيس كريم في جليم مع الفنان عمرو دياب".





برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.