تامر هجرس عن برامج المقالب: خطيرة ومشاهد رعب ..فيديو

كشف الفنان تامر هجرس، عن رأيه في برامج المقالب في شهر رمضان.









وقال تامر هجرس، في حواره التلفزيوني مع إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، "برامج المقالب تحولت من كونها برامج خفيفة تتسبب في إضحاك المشاهدين، إلى برامج بها مقالب ذات خطورة مرتفعة ومشاهد رعب".













وأضاف تامر هجرس " الناس عايزة تتفرج على برامج المقالب لأنها تمثيلية حلوة".













وتابع تامر هجرس "يمكن أنا مش واخد حقي في التمثيل ولكن واخد حقي في حاجات تانية"، مستطردا "بدايتي كانت كومبارس في فيلم أيس كريم في جليم مع الفنان عمرو دياب".













وبرنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.













يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.



