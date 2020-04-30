تقارير: فيرنر يغلق الباب في وجه بايرن ميونخ

كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم الخميس، عن موقف المهاجم الدولي الألماني تيمو فينر، نجم لايبزيج، من الانتقال إلى بايرن ميونخ في الصيف المقبل.





ولفت تألق فيرنر انتباه عمالقة الأندية الأوروبية مثل ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونخ، بالإضافة إلى ريال مدريد وبرشلونة.





ووضع برشلونة فيرنر خيارا ثانيا لتعزيز خط هجومه، حال فشل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان.





وبحسب صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن فيرنر حسم قراره بعدم الانضمام إلى بايرن ميونخ في نهاية الموسم.





وأكدت الصحيفة الألمانية، أن فيرنر لا يخطط للانتقال إلى أي فريق ألماني آخر.



