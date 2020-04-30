AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة منزلين آيلين للسقوط في الوادي الجديد

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:19 م
منازل آيلة للسقوط
منازل آيلة للسقوط
Advertisements
منصور ابوالعلمين

نفذت رئاسة الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، قراري إزالة لمنازل آيلة للسقوط بزمام مدينة الخارجة.


أوضح مجدي الطماوي  رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، أنه جرى تنفيذ قراري إزالة لمنزلين مبنيين بالطوب اللبن وآيلين للسقوط ويشكلان خطرًا داهمًا على حياة المواطنين، في منطقة السبط البحري بالمدينة.


ولفت الي ان الوحدة المحلية لا تتهاون في تنفيذ اي قرارات ازالة سواء هدم منازل آيلة للسقوط او اي تعديات  علي  املاك الدولة سواء بالزراعة او بالمباني .


أكد الطماوي، أنه تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية لموقع الإزالات وجرى التنفيذ بالتعاون مع قوات الأمن بعد وضع حواجز لمنع اقتراب المواطنين من أعمال الهدم حفاظًا على حياتهم .


يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة رئاسة مركز الخارجة لإزالة العشوائيات والمنشآت الآيلة للسقوط وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات التنفيذ، وجرى استخدام معدات الوحدة المحلية في أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة عقار آيل للسقوط بمغاغة

قطع الكهرباء عن 3 مناطق بالخارجة في الوادي الجديد.. غدا

لمخالفتها الشروط .. تنفيذ قرارات إخلاء 28 وحدة سكنية بالوادي الجديد

الوادي الجديد تزيل منزلين آيلين للسقوط في الخارجة

إخلاء 12 وحدة سكنية مخالفة وإزالة 2.5 فدان تعديات بالوادي الجديد

حق الشعب.. إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر.. أستاذ بالأزهر يرد.. فيديو

‏لوحة في مكتب محمد بن سلمان تتصدر تويتر.. تعرف على قصتها

كن حذرا.. اعتقاد خاطئ يزيد من ضحايا كورونا في مصر

الصحة: تسجيل 269 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و12 وفاة

رسميا.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي بعد إلغائه بسبب الكورونا

شاهد.. سيارة نقل تطيح بكوبري مشاة بلبيس والعناية الإلهية تنقذ المارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان.. تناول الثوم قبل وجبة الإفطار والنتيجة مذهلة

بمكياج صارخ.. فيفي عبده تستعرض جمالها بالشيفون المشجر

بسبب كورونا.. شخص يلقي زوجته من الطابق السابع