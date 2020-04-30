إزالة منزلين آيلين للسقوط في الوادي الجديد

نفذت رئاسة الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، قراري إزالة لمنازل آيلة للسقوط بزمام مدينة الخارجة.





أوضح مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، أنه جرى تنفيذ قراري إزالة لمنزلين مبنيين بالطوب اللبن وآيلين للسقوط ويشكلان خطرًا داهمًا على حياة المواطنين، في منطقة السبط البحري بالمدينة.





ولفت الي ان الوحدة المحلية لا تتهاون في تنفيذ اي قرارات ازالة سواء هدم منازل آيلة للسقوط او اي تعديات علي املاك الدولة سواء بالزراعة او بالمباني .





أكد الطماوي، أنه تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية لموقع الإزالات وجرى التنفيذ بالتعاون مع قوات الأمن بعد وضع حواجز لمنع اقتراب المواطنين من أعمال الهدم حفاظًا على حياتهم .





يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة رئاسة مركز الخارجة لإزالة العشوائيات والمنشآت الآيلة للسقوط وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات التنفيذ، وجرى استخدام معدات الوحدة المحلية في أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.