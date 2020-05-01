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هنخس في رمضان .. أنظمة ومشروبات للتخلص من الوزن الزائد خلال 20 يوما

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
هنخس في رمضان
فص ثوم على الريق قبل وجبة الإفطار لإذابة الدهون 
دايت الزبادي لقوام مثالي في أسرع وقت
مشروب حارق يفقدك دهون البطن في أسبوع


الكثير من الأشخاص يقبلون على تناول الأطعمة الشهية في وجبة الإفطار بشهر رمضان الكريم، لتكون النتيجة زيادة في الوزن كبيرة مع تراكم الدهون في بعض الأماكن بالجسم ولاسيما في البطن.

وأشار موقع healh line إلى أن تناول فص ثوم على الريق قبل وجبة الإفطار مباشرة تساعد الشخص على إذابة الدهون، ثم تناول كوب من الماء الدافئ لتصبح النتيجة مذهلة.

الثوم قبل وجبة الإفطار لأذابة الدهون 

فوائد الثوم :
- التخلص من السموم.
- إذابة الدهون.
- مد الجسم بالعناصر الغذائية.
- التخلص من اضطرابات المعدة.

نشرت ولاء ابو الحجاج خبيرة التغذية نظام غذائي جديد يمكن تطبيقه في رمضان يعتمد على زبادي، شرائح خيار وجزر وطماطم او سلطة فواكه طازجة.

دايت الزبادي لقوام مثالي في أسرع وقت


الغداء يكون كالتالي :
 اليوم الأول :سلطة زبادي خيار ٢ عود نعناع، ٢ شريحة لحم مسلوق أو مشوي، ٢ ثمرة طماطم صغيرة 
 اليوم الثاني : سلطة زبادي بالكرنب المفروم (كوب صغير) ٢ بيضة مسلوقة، ربع رغيف اسمر
اليوم الثالث : سلطة خضراء، خضار سوتيه، ربع دجاجة مسلوقة او مشوية
اليوم الرابع : 2 كوب زبادي(منزوع الدسم) ثمرة فاكهة واحدة
اليوم الخامس : فاكهة طازجة ( اي نوماعدا الممنوعات ذات السعرات الحرارية المرتفعة
اليوم السادس : جبن قريش (٢٠٠ جرام)  شرائح خيار وطماطم، ربع رغيف اسمر
اليوم السابع : خضار سوتيه سلطة خضراء ٢ قطعة لحم مشوي او مسلوق ( ٢ سمكة مشوية) ٥ ملاعق أرز او مكرونة او ربع رغيف اسمر
ملاحظات هامة :
١-هذا الريجيم لمدة أسبوع، ويمكن تكراره بحد أقصى ٤ أسابيع، ثم أسبوع راحة، ثم يعاود مرة أخرى
٢-يمكن استبدال يوم مكان يوم
٣-يمكن استبدال باللبن الرايب

مشروب حارق يفقدك دهون البطن في أسبوع

كما يمكنك تجربة مشروب حارق نصح به موقع juicingchannel لحرق دهون البطن خلال 7 أيام  وهو شاي القرفة بالعسل . 

مكونات مشروب حرق الدهون : 
كوب من الماء
 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة
ملعقة صغيرة من العسل

طريقة تحضير مشروب القرفة بالعسل : 
اغلي الماء و ضيفي مسحوق القرفة
اتركي القرفة في الماء لمدة عشر دقائق
صفي المشروب ثم ضيفي العسل الأبيض وقلبيهم معًا
يتم شرب هذا المشروب مرتين ، مرة بعد الإفطار ومرة قبل النوم 

فوائد مشروب القرفة بالعسل : 
يعمل على حرق الدهون بشكل أسرع
يفقدك دهون البطن في اسبوع واحد
يخلصك من المعدة المتضخمة
يقلل شهية تناول الطعام
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