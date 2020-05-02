الحلقة 8 من مسلسل البرنس .. محمد رمضان ينجو من الموت للمرة الثانية

وبعد أن ظن "فتحى" أنه نجح فى التخلص من رضوان، عاد إلى منزله، وفى جلسة فضفضة مع زوجته فدوى، حكى لها لماذا يكره رضوان إلى هذا الحد، قائلا لها إن والده الحاج حامد البرنس "عبدالعزيز مخيون"، كان يفضله على كل أخوته.

واضطر "أحمد داش"، لبيع سيارته ؛ من أجل تسديد قسط "فرن الدوكو" الذى اشتراه رضوان للورشة، بعد أن جاء عم جلال السمكرى وطلب منه مبلغ 50 ألف جنيه، وإلا سيتم الحجز.





وبعد تأخر نور وعادل فى المستشفى، ازدادت الشكوك لدى إخوة رضوان، ليتصل رأفت على عادل للاطمئنان، قبل أن يصدمه بأن "رضوان عايش لكنه تعبان".





بعد ذلك اتصلت عبير بفتحى لتخبره بأن رضوان ما زال على قيد الحياة، ليصدم هو الآخر، ويقول: "ده بسبع أرواح"، لكن والدتها كانت تتنصت عليها، لتدخل عليها فجأة وتقول لها: "انتو اللى عملتوا كده"، وتنتهى أحداث الحلقة الثامنة.