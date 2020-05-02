AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الحلقة 8 من مسلسل البرنس .. محمد رمضان ينجو من الموت للمرة الثانية

السبت 02/مايو/2020 - 12:10 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
بدأت أحداث الحلقة 8 من مسلسل "البرنس " للنجم محمد رمضان تطورأت أبرزها نجاة رضوان البرنس من الموت للمرة الثانية؛ بعد أن فصل أخيه "فتحى" جهاز التنفس عنه.

وأنقذ الممرضون "رضوان"، بعد أن وجدوه ملقى على الأرض، وأتى الطبيب مسرعا ليضبط الأجهزة ويطلب من الممرضين البقاء معه فى الغرفة حتى يفيق.

وبعد أن ظن "فتحى" أنه نجح فى التخلص من رضوان، عاد إلى منزله، وفى جلسة فضفضة مع زوجته فدوى، حكى لها لماذا يكره رضوان إلى هذا الحد، قائلا لها إن والده الحاج حامد البرنس "عبدالعزيز مخيون"، كان يفضله على كل أخوته.

واضطر "أحمد داش"، لبيع سيارته ؛ من أجل تسديد قسط "فرن الدوكو" الذى اشتراه رضوان للورشة، بعد أن جاء عم جلال السمكرى وطلب منه مبلغ 50 ألف جنيه، وإلا سيتم الحجز.

وبعد تأخر نور وعادل فى المستشفى، ازدادت الشكوك لدى إخوة رضوان، ليتصل رأفت على عادل للاطمئنان، قبل أن يصدمه بأن "رضوان عايش لكنه تعبان".

بعد ذلك اتصلت عبير بفتحى لتخبره بأن رضوان ما زال على قيد الحياة، ليصدم هو الآخر، ويقول: "ده بسبع أرواح"، لكن والدتها كانت تتنصت عليها، لتدخل عليها فجأة وتقول لها: "انتو اللى عملتوا كده"، وتنتهى أحداث الحلقة الثامنة.

ويشارك فى بطولة العمل، محمد رمضان، نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل البرنس الحلقة الأولى.. محمد رمضان سمكري دوكو

مسلسل البرنس الحلقة 1.. خطأ كارثي يشعل السوشيال ميديا

مسلسل البرنس.. كيف أنقذت نور اللبنانية نفسها من الهجوم عليها في رمضان 2020؟

الحلقة الثانية من مسلسل البرنس.. حبس شقيق نور ووفاة والد محمد رمضان

البرنس طلع حرامى.. الجمهور يتهم محمد رمضان بالسرقة من تامر حسني.. تفاصيل

مسلسل البرنس الحلقة 3 تجتاح تويتر

ترشيحاتنا

أنا مسيحية.. أبرز تصريحات عايدة رياض بعد تصدرها جوجل

فيديو جديد يفضح فبركة رامز مجنون رسمي

نبأ سار .. تفاصيل جديدة فى ملف عودة الدوري الممتاز

محامي مصري يتقدم ببلاغ ضد ممثلة كويتية أهانت المصريين.. فيديو

أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون منذ اختفائه

أخبار الفن.. عمرو واكد مع نجمة أفلام إباحية.. فيديو جديد يفضح فبركة رامز مجنون رسمي.. خطأ فادح في مسلسل البرنس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأرخص سعرا إطلالة سيرين عبد النور.. ملابس ومجوهرات النجمات تغضب الجمهور

ما هو مرض سارس؟

بماكياج ناعم.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة جديدة