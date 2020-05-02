AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الهند.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 1218 والإصابات 37336 حالة

السبت 02/مايو/2020 - 06:12 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 1218 والإصابات إلى 37336 حالة.

ويخشى الخبراء كارثة صحية في ثاني أكثر دولة اكتظاظا بالسكان في العالم مع نظام صحي متداع والعديد من مدن الصفيح.

وطرح الخبراء على وجه الخصوص فرض قيود صارمة على المستوى الوطني اعتبارا من 25 مارس فيما كانت البلاد لا تسجل سوى 600 حالة وعشر وفيات.

ووجه وقف النشاط هذا ضربة رهيبة للاكثر فقرا من الهنود وملايين العمال المياومين الذين باتوا فجأة بدون أي مدخول واضطروا للعودة سيرا إلى قراهم، وقطعوا في بعض الأحيان مئات الكيلومترات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يجتاح كندا.. ارتفاع قتلى الفيروس الفتاك لـ401 والإصابات تسجل 18447

في 24 ساعة.. الهند تسجل أكثر من 1000 إصابة وعشرات الوفيات بـ كورونا

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في اسكتلندا إلى 915

الهند.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 775 والإصابات تصل إلى 24506

67 حالة وفاة و1718 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

الهند تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1147

ترشيحاتنا

الأولى صهيونية والثانية ممثلة إباحية.. ماذا بين عمرو واكد وميا خليفة؟

أكبر سماعات AirPods.. امرأة تصاب بصدمة بعد شرائها اونلاين

وزيرة الصحة: حجزنا أول دفعة من عقار ريمديسفير لعلاج مصابي كورونا

لا كاسا دي بولاق أبوالعلا.. شاهد.. علا رشدى بشعر كيرلى

بـ بدلة رقص.. شاهد مى سليم تنشر هذه الصورة

العثور على جثة شاب ملقاه بجوار مستشفى حميات حلوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم إنستجرام.. بالصور قط يأخذ وضعيات غريبة أمام الكاميرا| شاهد

تناسب ملابسك.. اصنع كمامة أنيقة في 7 خطوات بسيطة

دراسة تكشف صلة قرابة بين أصحاب العيون الزرقاء