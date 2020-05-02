الهند.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 1218 والإصابات 37336 حالة

أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 1218 والإصابات إلى 37336 حالة.





ويخشى الخبراء كارثة صحية في ثاني أكثر دولة اكتظاظا بالسكان في العالم مع نظام صحي متداع والعديد من مدن الصفيح.





وطرح الخبراء على وجه الخصوص فرض قيود صارمة على المستوى الوطني اعتبارا من 25 مارس فيما كانت البلاد لا تسجل سوى 600 حالة وعشر وفيات.



