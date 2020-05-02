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أخبار العالم

إسبانيا تسجل 1366 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 216582

السبت 02/مايو/2020 - 11:54 ص
إسبانيا تسجل 216582
إسبانيا تسجل 216582 إصابة كورونا و1366 وفاة
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سمر صالح
أعلنت السلطات فى إسبانيا ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 216582 عقب تسجيل 1366 إصابة جديدة.

وفي سياق منفصل أكدت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 9623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا في تقريرها اليومي أن مجموع الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد أصبح بذلك 123054 حالة، فيما توفي حتى الآن 1222 شخصا، وذلك عقب تسجيل 57 وفاة جديدة.

وأعربت منظمة "أونو" الألمانية المعنية بإغاثة اللاجئين عن مخاوفها من حدوث كارثة إنسانية في العديد من الدول الأفريقية على خلفية جائحة كورونا.

وقال بيتر روينشتروت-باور، المدير التنفيذي للمنظمة الشريكة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، إنه منذ تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد نهاية فبراير الماضي أصيب آلاف الأفراد بالفيروس في غرب ووسط أفريقيا، مشيرا إلى أن هذه المناطق تعاني من العنف والجوع والجفاف، حيث كان يعتمد حوالي 10 ملايين شخص على المساعدات الدولية قبل تفشي كورونا.
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