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رياضة

الأهلي يبحث تطبيق اللائحة على الجهاز الفني واللاعبين في حال الظهور بالفضائيات

الأحد 03/مايو/2020 - 09:53 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقدت لجنة التخطيط للكرة  بالأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو اجتماعًا مطولًا ناقشت خلاله العديد من الموضوعات.


جاء في مقدمة الموضوعات المطروحة للنقاش التقرير المقدم من فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين عن الفترة الماضية سواء علي الصعيد الفني او الإداري واقتراحاته الخاصة بتطوير منظومة العمل في المرحلة القادمة .


وناقشت اللجنة التصور المقدم من مدير عام الاكاديميات بشأن التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد وكذلك الملاحظات المدونة عن الفترة الماضية .


وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلي رؤية محمود صالح مدير إدارة اكتشاف المواهب للمرحلة المقبلة وكيفية توسيع قاعدة الكشافين علي مستوي الجمهورية .


والتقت لجنة التخطيط بعمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب وناقشت معه احتياجاته . كما استعرضت اللجنة مع المهندسة حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص آخر مستجدات لوائح الفيفا والرؤية المتداولة لاستئناف النشاط الرياضي .. جاء علي مائدة الاجتماع أيضًا مناقشة أمير توفيق مدير التعاقدات فيما يخص عقود الناشئين وتحضيراته للمرحلة المقبلة .


وناقشت لجنة التخطيط الملف الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم وتطبيق لائحة النادي فيما يخص ظهور الجهاز الفني واللاعبين في القنوات التليفزيونية وسوف تعقد اللجنة اجتماعا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في هذا الشأن.


 وتقوم لجنة التخطيط برفع تصوراتها النهائية بخصوص الملفات التي تمت مناقشاتها للعرض علي رئيس النادي محمود الخطيب في أول اجتماع خلال الأيام المقبلة .

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