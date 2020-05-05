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محافظات

تعاف وخروج 4 حالات من مستشفى العزل في الوادي الجديد

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:04 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن  خروج إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا من مستشفي العزل بإسنا بعد تماثلها للشفاء .

وأشار إلى إن إجمالي الحالات التى تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفيات حتى الان 4 حالات جميعهم من مركز الداخلة.

وقال الزملوط إنه تم نقل ٩ حالات من المصابين الذين ثبتت إصابتهم خلال الأيام الماضية إلي مستشفيات العزل بأبو تيج والأقصر، وجاري التنسيق مع الوزارة لنقل ٤ حالات أخرى.

واكد المحافظ أن المحافظة سجلت 32 حالة ايجابية مصابة بفيروس كورونا وهناك حالتين وفاة ، وإن هناك حالة ايجابية بمدينة الخارجة و31 حالة أخرى بمركز الداخلة وتم توزيعهم على مستشفيات اسنا وملوى وابو تيج للعزل.

ولفت الزملوط إلى إن جميع الحالات المصابة حالتها مستقرة ويتم الاطمئنان عليها أولا بأول ومتابعة الحالات المخالطة لهم والتى تم عزلهم داخل منازلهم.

وفي ذات السياق أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا برئاسة نائب المحافظ، عن عدم ظهور أية حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا على مستوى المحافظة وثبوت عدد الحالات المصابة على 32 حالة حتى الآن لتكون المحافظة لليوم الثالث بدون حالات إيجابية .

وأكدت اللجنه أنه  تم المرور المفاجئ على شركات النقل الجماعي للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين، كما جرى التأكيد خلال إجتماع المجلس التنفيذي، اليوم، على تواصل أعمال التعقيم والتطهير اليومي بكافة مراكز المحافظة واتخاذ الإجراءات الوقائية بالمشروعات الجاري تنفيذها وتوفير أدوات التعقيم لعمال النظافة.

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