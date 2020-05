View this post on Instagram

#عبدالله_بالخير شيخي الغالي الشيخ / محمد بن راشد ال مكتوم .. حفظه الله وانا والمجنون الرسمي الفنان / رامز جلال وانا وياكم وكلنا منتظرين المقلب الجديد بالخير ورامز .. 2020 😁😁 مع سلامي وتحياتي وفوقهم بوسة .. بالخيرية 💋