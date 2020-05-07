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أخبار البلد

السيسي يوجه بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية

الخميس 07/مايو/2020 - 05:12 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع وزير الشباب والرياضة، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض آخر مستجدات تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة إستاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها.

كما اطلع الرئيس علي الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير المدينة الرياضية بشرق بورسعيد، والتي تتضمن إنشاء إستاد حديث وفق أعلى المعايير الدولية بسعة ٤٠ ألف متفرج، ومنشآت رياضية وترفيهية متعددة، كما تم استعراض دراسة تطوير منطقة إستاد بورسعيد الحالي وفق أحدث نماذج التطوير لتعظيم الاستخدام الأمثل للمنشآت والأصول بتلك المنطقة.
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