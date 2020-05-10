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رياضة

وليد سليمان: فايلر يشبه جوزيه في نقطة واحدة فقط ..فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 01:47 ص
حسام الحارتي
أشاد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي  بقدرات رينيه فايلر المدير الفني للفريق،قائلا:" شبيه بمانويل جوزيه المدرب التاريخي للمارد الأحمر، ولكن جوزية لم يتكرر".

وقال وليد سليمان خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس 2"، :"فايلر يشبه جوزيه في أنه لا يحب إضاعة وقت التدريبات وتجهيز اللاعبين والسير على خريطة ورؤية واضحة ".


وتابع:"" فايلر يتحدث دائما في المحاضرة خلال التدريبات عن كل شيء يخص اللاعبين والمنافسين.


ومن جهة أخرى أكد وليد سليمان أن باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي والحالي للزمالك تولي قياجة القلعة الحمراء في ظروف صعبة للغاية خصوصا في ظل إصابة اللاعبين .


وأوضح أن باتريس كارتيرون تمكن من تحقيق نتائج إيجابية مع نادي الزمالك حتى الآن مشيرا إلي امتلاكه كافة الإمكانيات التي تؤهله على تحقيق البطولات مع القلعة البيضاء.


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