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رياضة

بالأرقام .. أعلى 10 لاعبين قيمة سوقية في الدوري السعودي

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
دائما كرة القدم المحرك الرئيسي لها هو المال وظهر ذلك جليا خلال السنوات الأخيرة عندما تحكم المال في ك متغيرات كرة القدم وغير من شكلها تغيير كلي.

ويعتبر سوق الخليج واحد من أكبر الأسواق الكروية حول العالم من حيث ضخ الأموال في كرة القدم وبالأخص المملكة العربية السعودية التي دائما ما نجد أرقام باهظه يتقاداها اللاعبون في الدوري السعودي.

وفي خلال سطور التالية يرصد لكم صدى البلد أعلى 10 لاعبين دخل في الدوري السعودي وفقًا لآخر إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.


جاء اللاعب البرازيلي إلى النصر قادمًا من نادي فنربخشة التركي الصيف الماضي بعدما دفع النصر 10.5 مليون يورو وكانت القيمة السوقية لجوليانو وقتها 12 مليون يورو، لكن بعد موسم ارتقى ليصبح في المركز الأول بقيمة سوقية بلغت 14 مليون يورو.

2- جوزيف دي سوزا (الأهلي):

البرازيلي لاعب النادي الأهلي أتى في المركز الثاني بعد أن وصلت قيمته السوقية 12 مليون يورو.

3- أحمد موسى (النصر):

انخفضت القيمة السوقية للدولي النيجيري بعد الأداء المتواضع الذي قدمه مع نادي النصر، وكانت قيمته السوقية وقتما جاء للعالمي 18 مليون يورو وكان على رأس أغلى اللاعبين في دوري المحترفين، لكن بعد انتهاء الموسم تراجع للمركز الثالث بقيمة بلغت 12 مليون يورو.



4- دجانيني تباريس (أهلي جدة):

تعاقد نادي أهلي جدة مع اللاعب الرأس أخضري مقابل 10.24 مليون يورو من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي وقتما كانت قيمته السوقية 5 ملايين يورو، لكن صعد بعد انقضاء الدوري الموسم الماضي للمركز الرابع وتصبح قيمته 9 ملايين يورو.

5- باولو دياز (الأهلي):

أتى اللاعب التشيلي إلى الراقي في الصيف الماضي وارتفعت قيمته إلى 8 ملايين يورو بعد أداء قوي ومميز منه في الجانب الدفاعي وفي منتصف الملعب الأهلاوي وارتقى للمركز الخامس.

6- عمر السومة (أهلي جدة).

7- جاري رودريجيز (الاتحاد).

8- أندريه كاريلو (الهلال).

9- مايكون بيريرا (النصر).

10- سيباستيان جيوفينكو (الهلال).
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