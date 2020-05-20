لا تتوقف عنه في الصيف .. الكركدية يحميك من العطش

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آلاء حسن





ولا يقتصر الأمر على



- تعزيز فقدان الوزن



- يساهم في حماية الكبد



- يساهم في حماية الجسم من الإصابة بالسرطان



- مضاد للالتهابات والبكتيريا



- الوقاية من الاكتئاب



- يساهم في تحسين عملية الهضم



- الوقاية من العطش



- يساهم في علاج تشنجات الحيض



يحتوي الكركديه على بعض الفيتامينات مثل النياسين وحمض الفوليك وكمية كبيرة من المعادن مثل : الكالسيوم /الحديد / المغنيسيوم / الفسفور / البوتاسيوم / الصوديوم / الزنك.ولا يقتصر الأمر على فوائد الكركديه للسكر والضغط فقط ولكنه أيضًا يقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية، وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، فوائد الكركدية - تعزيز فقدان الوزن- يساهم في حماية الكبد- يساهم في حماية الجسم من الإصابة بالسرطان- مضاد للالتهابات والبكتيريا- الوقاية من الاكتئاب- يساهم في تحسين عملية الهضم- الوقاية من العطش- يساهم في علاج تشنجات الحيض

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