لا تتوقف عنه في الصيف .. الكركدية يحميك من العطش

يحتوي الكركديه على بعض الفيتامينات مثل النياسين وحمض الفوليك وكمية كبيرة من المعادن مثل : الكالسيوم /الحديد / المغنيسيوم / الفسفور / البوتاسيوم / الصوديوم / الزنك.
ولا يقتصر الأمر على فوائد الكركديه للسكر والضغط فقط ولكنه أيضًا يقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية، وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، فوائد الكركدية:
- تعزيز فقدان الوزن
- يساهم في حماية الكبد
- يساهم في حماية الجسم من الإصابة بالسرطان
- مضاد للالتهابات والبكتيريا
- الوقاية من الاكتئاب
- يساهم في تحسين عملية الهضم
- الوقاية من العطش
- يساهم في علاج تشنجات الحيض
ولا يقتصر الأمر على فوائد الكركديه للسكر والضغط فقط ولكنه أيضًا يقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية، وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، فوائد الكركدية:
- تعزيز فقدان الوزن
- يساهم في حماية الكبد
- يساهم في حماية الجسم من الإصابة بالسرطان
- مضاد للالتهابات والبكتيريا
- الوقاية من الاكتئاب
- يساهم في تحسين عملية الهضم
- الوقاية من العطش
- يساهم في علاج تشنجات الحيض