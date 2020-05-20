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مرأة

لا تتوقف عنه في الصيف .. الكركدية يحميك من العطش

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:18 م
كركديه
كركديه
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آلاء حسن
يحتوي الكركديه على بعض الفيتامينات مثل النياسين وحمض الفوليك وكمية كبيرة من المعادن مثل : الكالسيوم /الحديد / المغنيسيوم / الفسفور / البوتاسيوم / الصوديوم / الزنك.


ولا يقتصر الأمر على فوائد الكركديه للسكر والضغط فقط ولكنه أيضًا يقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية، وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، فوائد الكركدية:

- تعزيز فقدان الوزن

- يساهم في حماية الكبد

- يساهم في حماية الجسم من الإصابة بالسرطان

- مضاد للالتهابات والبكتيريا

- الوقاية من الاكتئاب

- يساهم في تحسين عملية الهضم

- الوقاية من العطش

- يساهم في علاج تشنجات الحيض

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