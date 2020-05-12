يعالج السكر وضغط الدم.. فوائد لن تصدقها يحصل عليها الجسم عند تناول الكركدية

يتناول العديد من الأشخاص الكركدية ، وخاصة فى شهر رمضان المبارك، ولكنهم لا يعلمون فوائده، ويحتوي الكركديه مع مادة البوليفينول والأنثوسيانين التي تساهم في العديد من الفوائد الصحية لشاي الكركديه.





وكشف موقع "boldsky" عن أبرز فوئد الكركدية على الصحة، وهي تتمثل في التالي: