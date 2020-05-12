AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يعالج السكر وضغط الدم.. فوائد لن تصدقها يحصل عليها الجسم عند تناول الكركدية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:31 م
فوائد الكركدية
فوائد الكركدية
Advertisements
نهى هجرس
يتناول العديد من الأشخاص الكركدية، وخاصة فى شهر رمضان المبارك، ولكنهم لا يعلمون فوائده، ويحتوي الكركديه مع مادة البوليفينول والأنثوسيانين التي تساهم في العديد من الفوائد الصحية لشاي الكركديه.

وكشف موقع "boldsky" عن أبرز فوئد الكركدية على الصحة، وهي تتمثل في التالي: 
- يقلل من ضغط الدم 
وجدت دراسة 2010 نشرت في مجلة التغذية أن الكركديه لديه القدرة القوية على خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المعرضين لخطر ارتفاع ضغط الدم، والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الخفيف.

- يدعم صحة القلب 
يمكن أن يساعد الكركديه في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LD) والدهون الثلاثية ، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، لقد تبين أن تناول الكركديه يزيد من الكوليسترول الجيد (HDL) ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.


- يساعد في إنقاص الوزن 
تم العثور على استخراج الكركديه لإظهار آثار إيجابية على وزن الجسم، أظهر تقرير دراسة أن استهلاك خلاصة الكركديه لديه القدرة على تنظيم التمثيل الغذائي وتقليل وزن الجسم ، ومؤشر كتلة الجسم ، والدهون في الجسم . 

- يعزز صحة الكبد 
يحتوي خلاصة الكركديه على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين صحة الكبد، تزيد السمنة من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي وقد ثبت أن تناول خلاصة الكركديه يقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

- يعالج مرض السكري من النوع 2 
يمكن أن يساعد شرب الكركديه في علاج مرض السكري من النوع 2 وتحسين حساسية الأنسولين، يحتوي الكركديه على مواد كيميائية نباتية ثبت أن لها تأثيرات إيجابية على مرضى السكري من النوع 2.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمرضى الضغط والسكر.. تعرف على فوائد الكركديه

تسيطر على السكر.. أفضل المشروبات الصحية لمرضى السكري

20 فائدة تجعلك تتناول الكركديه على فطار رمضان

ماذا يحدث في الجسم عند تناول شاي الكركديه

ترشيحاتنا

أحمد موسى: أي شخص خالط النائبة شيرين فراج يعزل نفسه 14 يوما

11 نائبا يخضعون للعزل بعد إصابة برلمانية بفيروس كورونا

بعد إصابتها بـ كورونا .. أمين النواب: تعقيم أماكن ترددت عليها النائبة شيرين فراج على مدار 10 أيام

البيطريين توضح حقيقة نقل محلات الطيور لـ فيروس كورونا.. تفاصيل

بعد إصابة نائبة بـ كورونا.. مجلس النواب يعلن موعد عودة الجلسات

استقالة رئيس الكنيست الإسرائيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج السكر وضغط الدم.. فوائد لن تصدقها يحصل عليها الجسم عند تناول الكركدية

سيارات رؤساء أهم 10 شركات في العالم .. بينها أبل وفيسبوك .. صور

هاشتاج #دياب_بطل_النهاية يثير الضجة.. ورد فعل يوسف الشريف وطاقم العمل