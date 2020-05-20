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أخبار العالم

التراجع يستمر.. فرنسا تسجل 110 وفيات و418 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:53 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت فرنسا اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت فرنسا إنها سجلت 110 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 28132.

ويأتي ذلك بعدما سجلت فرنسا أمس 217 وفاة و131 أول أمس، على مدار اليومين الماضيين، لتسجل اليوم تراجعا جديدا.

كما سجلت فرنسا 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 524 حالة سجلها أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 143.845 شخصا.

وتأتي فرنسا في المركز السابع عالميا بين أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا والبرازيل وبريطانيا وإيطاليا.
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